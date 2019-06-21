Звіряче вбивство 11-річної Даші: підозрюваний заговорив у суді

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов визнав свою провину перед судом.

Засідання відбулося 21 червня в Київському районному суді Одеси. При цьому причину свого вчинку Тарасов назвати не зміг, пише ТСН.

Так, на запитання судді, чи дійсно він убив Дар'ю, Тарасов відповів ствердно, а на запитання, чому він так вчинив, відповів: "Не знаю".

Даша Лук'яненко і підозрюваний у її вбивстві Микола Тарасов Колаж

Як відзначають журналісти, коли 22-річного підозрюваного привезли в суд, він виглядав розгубленим.

Відзначимо, Тарасову пред'явили звинувачення відразу за чотирма статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітньої, вбивство та наругу над тілом. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права на внесення застави.

Загибла Даша Лук'яненко Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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