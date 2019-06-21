Звіряче вбивство 11-річної Даші: підозрюваний заговорив у суді

Підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов визнав свою провину перед судом.
Засідання відбулося 21 червня в Київському районному суді Одеси. При цьому причину свого вчинку Тарасов назвати не зміг, пише ТСН.
Так, на запитання судді, чи дійсно він убив Дар'ю, Тарасов відповів ствердно, а на запитання, чому він так вчинив, відповів: "Не знаю".
Даша Лук'яненко і підозрюваний у її вбивстві Микола Тарасов
Колаж
Як відзначають журналісти, коли 22-річного підозрюваного привезли в суд, він виглядав розгубленим.
Відзначимо, Тарасову пред'явили звинувачення відразу за чотирма статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітньої, вбивство та наругу над тілом. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права на внесення застави.
Загибла Даша Лук'яненко
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і пропала дорогою додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази та пілоти.
19 червня було знайдено тіло Дарини. Співробітники поліції витягли голий труп із вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної Дарини Лук'яненко.
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