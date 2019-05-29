"Звільнити можна за 1-3 дні": адвокат українських моряків розповів про "відмашку з Кремля"

Поки що немає свідчень того, що Росія збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і звільняти українських моряків-військовополонених. Але як тільки в Московський суд надійде "відмашка" з Кремля, переграти ситуацію можна за 1-3 дні.

Про це розповів в ефірі ObozTV адвокат Микола Полозов, який координує захист моряків. Він не виключив і такого варіанту: влада РФ відпускає в'язнів під підписку про невиїзд і "закриває очі" на їхню "втечу", а потім судить заочно.

За словами Полозова, офіційно в Росії навряд чи встигнуть завершити попереднє розслідування справи до 25 червня (цей термін встановив трибунал).

"Сьогодні (28 травня. – Ред.) слідчі надали нам новий графік слідчих дій. Цей графік розписаний з 3 по 20 червня. Але це не завершення справи. У нас буде тільки ознайомлення з матеріалами експертиз, які були проведені до того", – зазначив адвокат.

При цьому він звернув увагу, що у слідства є право змінити запобіжний захід. Наприклад, на підписку про невиїзд або домашній арешт.

"Тим більше, що ми пропонували змінити запобіжний захід: щоб моряків випустили з Лефортово, і вони могли розміститися, наприклад, в готелі посольства України в Москві", – уточнив юрист.

А за російським кримінально-процесуальним законодавством, додав він, у справах про тяжкі злочини обвинуваченого можуть судити заочно, якщо він перебуває за межами РФ.

"Тобто ніхто не заважає російській владі змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд. Закрити очі на те, що моряки поїхали з Росії. І далі розслідувати цю справу за їхньої відсутності, проводити суд за їхньої відсутності, виносити будь-які вироки тощо. Така опція теж існує. Питання в тому, наскільки Кремль готовий зараз нагнітати цю обстановку і демонстративно нехтувати виконанням рішення Міжнародного трибуналу", – пояснив Полозов.

Що стосується останнього рішення Московського міського суду від 27 травня продовжити арешт ще восьми українським морякам, то адвокат вважає його цілком очікуваним.

"У Росії немає незалежного суду. І у таких справах все чекають на відмашку з Кремля. Якщо відмашки немає, всі продовжують діяти в тому ж напрямку, в якому вони і працювали. Тобто рішення Мосміськсуду була очікуваним, тому що в Кремлі ще не ухвалили рішення і не могли ухвалити його так швидко, для цього потрібен час", – констатував він.

Полозов наголосив, що за всю історію Міжнародного трибуналу ООН з морського права (а це 26 справ) ще не було жодного випадку, щоб якась держава не виконала його рішення.

"Поки зовні ніщо не свідчить про те, що російська влада збирається виконувати рішення трибуналу. Але якщо таке рішення буде ухвалено, переграти всю ситуацію можна в один, максимум у три дні. І моряків віддати, і справу далі вести, і до 25 червня сказати: будь ласка, ми все зробили. Усе залежатиме від того рішення, яке зараз ухвалить Кремль", – впевнений він.

"Я не виключаю, що якщо до 25 червня російська влада не відпустить моряків, не поверне захоплені кораблі, тоді може бути ініційовано процес посилення санкцій проти РФ з боку західних союзників", – резюмував юрист.

Українські моряки в Мосміськсуді Twitter @vasilymaximov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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