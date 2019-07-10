"Звідки узбек на Донбасі?" Від терористів пішов новий "вантаж 200"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) звернув увагу на те, що одним із останніх ліквідованих на Донбасі терористів був громадянин Узбекистану.

Так, Ходжіакбар Шаріпов "Узбек" ліквідований 3 липня. "Хроніки "громадянської" війни або що узбек робив на Донбасі? 5-а окрема мотострілецька бригада окупантів "Схід", – написав офіцер.

У мережі терористи діляться сумними повідомленнями про загиблого. При цьому його називають "добровольцем із Узбекистану".

Ходжіакбар Шаріпов "Узбек" Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро українських військових отримали поранення, ще четверо – травми в результаті бойових дій на Донбасі 9 липня.

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