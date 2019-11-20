Зґвалтував мертву та обезголовив: на Одещині спалахнув скандал через моторошне вбивство

У Одеській області спалахнув скандал через рішення суду щодо підозрюваного в страшному вбивстві 26-річної дівчини.

Віталій Грошев був відпущений з СІЗО під домашній арешт, попри те, що він сам зізнався в задушенні жертви, її посмертному зґвалтуванні й переміщенні тіла на залізничні колії, де потяг відтяв їй голову. Про це розповіла тітка вбитої Ната Карташова на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені хочеться кричати, я хочу, щоб усі знали, хто вбивця. Багато хто пам'ятає: 5 серпня 2015 року була жорстоко вбита моя племінниця. Вбивцю затримали 28 грудня 2015 року, підстав і доказів було хоч греблю гати – від відео камер, сигналів мобільних телефонів, свідків і його сперми, його зізнання під час слідчого експерименту й так далі", – нагадала жінка про трагедію.

"За висновком медекспертизи, причиною смерті була асфіксія (задушення), безліч ударів на тілі, зґвалтування вже мертвого тіла, яке потім було виявлене на залізниці, потяг переїхав голову. Їй було 26 років", – поділилася вона своїм болем.

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Суддя Віктор Позняк Facebook Нати Карташової

Зліва – Віталій Грошев, підозрюваний у вбивстві Facebook Нати Карташової

За словами Карташової, незважаючи на те, що після вбивства минуло вже чотири роки, досі триває суд першої інстанції. У зв'язку з цим підозрюваний перебував у СІЗО. Проте 19 листопада суд постановив відпустити Грошева під домашній арешт за місцем проживання його матері – село Білине Балтського району Одеської області. Там він зобов'язаний носити електронний браслет, проте, за словами родички жертви, засіб стеження підозрюваному не надягли.

Крім того, жінка поскаржилася на те, що брат ймовірного вбивці, Михайло Грошев, постійно покривав його і зараз намагається створити алібі. Що стосується судді, який ухвалив скандальне рішення, то його звуть Віктор Позняк.

"Чому зараз я хочу, щоб мене почули? Село, в яке його відправив суд, розташоване за 30 км від кордону з Придністров'ям, поліції в населеному пункті немає, самі розумієте, браслетів немає, апеляцію завтра прокуратура подає", – обурилася Карташова.

"Поки взяли, розписали, призначили – це все час, просто безцінний час для нас. І, на жаль, ідеальний час для того, щоб вбивця втік. До злочину він працював у Рашці будівельником, і я прекрасно розумію, що просто так, не маючи підстав, суд через чотири роки під домашній арешт не відпускає", – забила на сполох тітка жорстоко вбитої дівчини.

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Матеріали справи про вбивство дівчини Facebook Нати Карташової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Даринка Лук'яненко. Вона з ринку вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута у вигрібну яму на території будинку сім'ї Тарасових. У цьому злочині зізнався 22-річний Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що скоїв їхній син, і навіть пройшли детектор брехні.

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