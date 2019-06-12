"Зупинили росіян!" Генерал США пояснив, чому ЗСУ кращі за війська Путіна

Збройні сили України (ЗСУ) набагато краще дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі, що дає Києву перевагу над Москвою в переговорах.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Апострофу".

"Я хотів би відзначити зусилля українських Збройних сил — чоловіків і жінок, які зупинили росіян. Думаю, які б переговори не відбувалися, українці можуть бути впевнені в якості своїх військових. США й усі члени НАТО заявили, що вони підтримують суверенітет України і заперечують незаконну анексію Криму", — зазначив він.

У той же час, за його словами, Росія перешкоджає ОБСЄ у виконанні їхньої роботи, порушує правила прозорості.

ЗСУ на Донбасі Regnum

Ходжес підкреслив, що "будь-яка людина, яка має хоч якийсь військовий досвід або дані розвідки", не повірить в те, що терористи на Донбасі діють самостійно.

"Там є російські офіцери на всіх рівнях. І порушення домовленостей "сепаратистами" відбувається з дозволу та з відома російських офіцерів. В американській армії кожен солдат має право захищати себе, застосовуючи відповідне озброєння. І, звичайно, росіяни намагаються провокувати українців до порушення домовленостей, а потім намагаються звинуватити їх же в порушенні режиму припинення вогню. Тому я б запросив сюди стільки спостерігачів і журналістів, наскільки це можливо, — щоб вони побачили і переконалися в цьому", — пояснив він.

Так, за словами генерала, можна домогтися прозорості, щоб показати, що насправді робить Україна і як вона поважає угоди про припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" з підрозділу "Восток".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!