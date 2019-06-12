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/Розслідування

"Зупинили росіян!" Генерал США пояснив, чому ЗСУ кращі за війська Путіна

14.6тЧитати матеріал російською

Збройні сили України (ЗСУ) набагато краще дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі, що дає Києву перевагу над Москвою в переговорах.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Апострофу".

"Я хотів би відзначити зусилля українських Збройних сил — чоловіків і жінок, які зупинили росіян. Думаю, які б переговори не відбувалися, українці можуть бути впевнені в якості своїх військових. США й усі члени НАТО заявили, що вони підтримують суверенітет України і заперечують незаконну анексію Криму", — зазначив він.

У той же час, за його словами, Росія перешкоджає ОБСЄ у виконанні їхньої роботи, порушує правила прозорості.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Regnum

Ходжес підкреслив, що "будь-яка людина, яка має хоч якийсь військовий досвід або дані розвідки", не повірить в те, що терористи на Донбасі діють самостійно.

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"Там є російські офіцери на всіх рівнях. І порушення домовленостей "сепаратистами" відбувається з дозволу та з відома російських офіцерів. В американській армії кожен солдат має право захищати себе, застосовуючи відповідне озброєння. І, звичайно, росіяни намагаються провокувати українців до порушення домовленостей, а потім намагаються звинуватити їх же в порушенні режиму припинення вогню. Тому я б запросив сюди стільки спостерігачів і журналістів, наскільки це можливо, — щоб вони побачили і переконалися в цьому", — пояснив він.

Так, за словами генерала, можна домогтися прозорості, щоб показати, що насправді робить Україна і як вона поважає угоди про припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" з підрозділу "Восток".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Иванов Петр
Иванов Петр
"чем ВСУ лучше войск Путина"??? Ну и чем?
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