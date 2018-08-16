МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

ЗСУ звільнили частину Донбасу: терористи вибухнули гучними погрозами

12.8тЧитати новину російською

Терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Із 30 квітня поточного року бійці ЗСУ взяли під контроль 15 кв км окупованої української території, про що особисто напередодні повідомив командувач ОС Сергій Наєв.

У відповідь "начальник прес-служби армії ДНР" Данило Безсонов вибухнув погрозами на адресу захисників України, заявивши при цьому, що в 2018-му ЗСУ зайняли лише ті населені пункти, які і так знаходилися під контролем Києва після підписання "мінських угод".

Новини
"Радіаційна катастрофа на Донбасі": в Росії забили тривогу

"Звертаюся до українських солдатів: не підете по-хорошому - вас відвезуть у цинкових трунах, якщо буде що ховати", - пригрозив терорист бійцям ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ заговорили про звільнення Донбасу.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
5
85
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Приходько Егор
Приходько Егор
не освободили а захватили. на донбассе единственный захватчик - это ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
пантазеры захватывают серую зону а потом выдают за победу не позорьтесь народ не настолько тупой)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А что про цинковые парадки неправильно сказано?Стояние по обочинам на мослах(мослание) уже стало настоящей всеокраинской забавой.Не исключаю,что каждый из пишущих здесь шароварников хотя бы раз,но в ней поучаствовал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги