ЗСУ звільнили частину Донбасу: терористи вибухнули гучними погрозами

Терористів "Л/ДНР" охопила паніка через серйозний успіх операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Із 30 квітня поточного року бійці ЗСУ взяли під контроль 15 кв км окупованої української території, про що особисто напередодні повідомив командувач ОС Сергій Наєв.

У відповідь "начальник прес-служби армії ДНР" Данило Безсонов вибухнув погрозами на адресу захисників України, заявивши при цьому, що в 2018-му ЗСУ зайняли лише ті населені пункти, які і так знаходилися під контролем Києва після підписання "мінських угод".

"Звертаюся до українських солдатів: не підете по-хорошому - вас відвезуть у цинкових трунах, якщо буде що ховати", - пригрозив терорист бійцям ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ заговорили про звільнення Донбасу.