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ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: багато вбитих і поранених

4.3тЧитати матеріал російською

Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня.

У відповідь ЗСУ знищили трьох і поранили чотирьох терористів. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього противник 10 разів порушив режим припинення вогню, водночас сім разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 120 мм — поблизу міста Мар'їнка", — додали в ОС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил — в районі населеих пунктів Кримське, Золоте-4, Луганське та Новолуганське.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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