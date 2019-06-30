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ЗСУ вистояли! Штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

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У зоні проведення ООС на Донбасі в неділю, 30 червня, терористи "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-служба Операції Об'єднаних сил (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вказується, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка, у напрямку Трудовської – із мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

  • неподалік від Лебединського, у напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

  • поруч із населеним пунктом Широкино, у напрямку Саханки – з автоматичних гранатометів;

  • неподалік Дослідного, у напрямку Спартака – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

  • на околиці населеного пункту Павлопіль, у напрямку Українського – зі станкового протитанкового гранатомета.

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Ситуація на сході України

Ситуація на сході України

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Луганського, у напрямку Нижнього Лозового – із мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

  • на околиці Новолуганського, у напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм;

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – підсумували в зведенні.

Як писав OBOZREVATEL, 29 червня "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. Із них 15 разів – із заборонених артилерійських систем і мінометів. Один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму.

28 червня озброєні формування Російської Федерації 32 рази відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців не було.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниООСНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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