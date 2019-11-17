ЗСУ стоять! У мережі з'явилися фото вбитих на Донбасі терористів

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі на Донбасі ліквідовано двох терористів.

Про це в своєму Telegram-каналі розповів офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), уточнивши, що про втрати "Л/ДНР" стало відомо 16 листопада.

За його словами, один ліквідований терорист був із окремого механізованого полку, другий з окремої мотострілкової бригади.

Крім того, 12 листопада було ліквідовано терориста Головнева Олега ("Терентій"). Лейтенант був родом із Донецька, у 2015 році отримав поранення в ході бою в районі населеного пункту Нікішине. Отримав осколкове поранення грудної клітини, вогнепальну кульовий наскрізне поранення м'яких тканин лівого колінного суглоба.

Терорист Головнев "Терентій" Олег. Фото з соцмереж: Анатолій Штефан (Штірліц)

Ліквідовано терориста Фото з соцмереж: Анатолій Штефан (Штірліц)

Терорист "ДНР" Фото з соцмереж: Анатолій Штефан (Штірліц)

Фото з соцмереж: Анатолій Штефан (Штірліц)

"Пам'ятайте, в Росії булькали про русофобію в грі Call of Duty?" Ми не звірі! Ми не такі!" – кричали вони. Так ось, зліва – російський солдат – вбивця з гри. Справа – російський солдат – вбивця, який брав участь у тортурах людини в Сирії. Збіг? Не думаю", – також додав він.

Фото з соцмереж: Анатолій Штефан (Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ( "Барс"). Це сталося від серцевої недостатності в рідному Сургуті.

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