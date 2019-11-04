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4 листопада • оновлено в 20:11
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/ Розслідування

ЗСУ рятували дітей: "Л/ДНР" розв'язали підлі бої на Донбасі

1.6т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" розв'язали нові жорсткі бої на Донбасі, в ході яких українським військовим довелося терміново евакуювати дітей.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, в понеділок, 4 листопада, окупанти 16 раз обстріляли позиції ЗСУ.

При цьому в Новотошківському була загроза цивільному населенню. "На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського діти, які перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховищі", – повідомили в ООС, зазначивши, що жертв немає і після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

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Терористи застосували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю також поблизу таких населених пунктів: Новолуганське, Хутір Вільний, Кримське, Троїцьке, Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Пищевик, Старогнатівка, Гнутове.

Втрат серед ЗСУ немає. В районі селища Золоте в Луганській області триває розведення – розмінування і очищення місцевості.

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення – демонтаж фортифікацій і розмінування. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.

При цьому в штабі ООС заявили, що загроз для місцевого населення після початку розведення військ в селищі Золоте не існує і українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Дудко Олег
Дудко Олег
Обоз сам читает, что пишет?- во время обстрела НАШИХ ПОЗИЦИЙ дети находившиеся в школе, были эвакуированы. У скакуасов позиции в школе?
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Ага спасали детей, как на Волыни в 1943 году, ляхи подтвердят!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пришлось срочно эвакуировать детей.. которыми прикрывались "бесстрашные хер0и ВСУ"?
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