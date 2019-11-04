ЗСУ рятували дітей: "Л/ДНР" розв'язали підлі бої на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" розв'язали нові жорсткі бої на Донбасі, в ході яких українським військовим довелося терміново евакуювати дітей.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, в понеділок, 4 листопада, окупанти 16 раз обстріляли позиції ЗСУ.

При цьому в Новотошківському була загроза цивільному населенню. "На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського діти, які перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховищі", – повідомили в ООС, зазначивши, що жертв немає і після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

Терористи застосували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та іншу стрілецьку зброю також поблизу таких населених пунктів: Новолуганське, Хутір Вільний, Кримське, Троїцьке, Мар'їнка, Водяне, Красногорівка, Пищевик, Старогнатівка, Гнутове.

Втрат серед ЗСУ немає. В районі селища Золоте в Луганській області триває розведення – розмінування і очищення місцевості.

Війна на Донбасі. Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення – демонтаж фортифікацій і розмінування. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.

При цьому в штабі ООС заявили, що загроз для місцевого населення після початку розведення військ в селищі Золоте не існує і українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!