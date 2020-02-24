Воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ в ніч на 22 лютого. Також вони показали докази, котрі доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

Відповідне відео з'явилося на сторінці 93 бригади Холодний Яр ЗСУ в Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Так, захисники звернули увагу на амуніцію бойовика. На ньому були берці виробництва Красноярської взуттєвої фабрики для холодного клімату з відповідним написом на підошві російською мовою.

"Взуття проклеймлене, пронурмероване, що характерно для військових формувань, а ніяк не для "ополчення". Видано в листопаді 2019 року", – зазначив один з українських захисників.

На окупантові були російські берці Скріншот відео

На окупантові були російські берці Скріншот відео

Крім того, окупант був одягнений в утеплену куртку на флісі, тільник, штани і розгрузку. Бірки на всіх предметах одягу було вилучено, але колір відповідає формі російської морської піхоти. Крім того, у терориста при собі був зведений автомат, магазини з патронами 5.45 і граната РГД-5.

Зброя бойовика Скріншот відео

Зброя бойовика Скріншот відео

"Сепар виліз, йде зі зброєю на нас. Я не розгубився й одразу вибіг, став на праву бійничку з коліматором, прицілився в нього і відкрив вогонь. Зброя була у нього заряджена. І оскільки ми його вже знищили, поранили, забрали зброю, перевірили – вона була перезаряджена. Він був готовий йти нас знищувати. Тихенько підповзли з начальником і забрали у нього зброю, взялися за розгрузку і потягли його в нашу сторону. Потім поклали на ноші й понесли далі", – розповів воїн, якому вдалося знешкодити противника.

Амуніція убитого терориста "ДНР" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Пізніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував в мережі фото вбитого окупанта. Ним виявився 19-річний Андрій Лазарєв з селища Чорнухине на Донбасі.

Журналіст Андрій Цаплієнко побачив показовий нюанс в загибелі молодого спільника окупантів. За його словами, смерть Лазарєва підтвердила, що окупаційне командування РФ відправляє на передову на Донбасі зовсім юних бойовиків, які були дітьми на початку війни.

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