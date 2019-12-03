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3 грудня • оновлено в 14:26
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ЗСУ помстилися окупантам на Донбасі: у терористів втрати

3.3т
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат у протистоянні із захисниками України. За 2 грудня сили ООС ліквідували одного терориста і поранили ще трьох.

Свіже зведення із зони бойових дій опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Крім цього, вказав, із яких саме підрозділів ЗС РФ були загарбники.

"Втрати російсько-окупаційних військ 02.12.2019 р. становлять: безповоротні (200) – 1 (6 ОМСП), санітарні (300) – 3 (1-1 ОМСБр, 1-2 ОМСБр, 1-6 ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

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Терористи зазнали втрат на Донбасі

Терористи зазнали втрат на Донбасі

narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська ЗС Росії на Донбасі 1 грудня отримали відсіч від сил ООС і зазнали важких втрат. Зокрема троє бойовиків отримали "квиток на концерт Кобзона".

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины". Охотно верим, но только когда эти воины становятся Героями, то бишь трупами.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш "свиноарыець" штырлиць, понюхав с утра стирального порошка, рассказал о новой "пэрэмохе".. ))
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5
4
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
an and, мои оппоненты прекрасно понимают меня. Другой слог им не доступен. ))
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1
0
an and
an and
Штуцер Лёва, чувствуется слог и высокая научная степень в образовании. Может вы книги писать будете, а то талант свой тратите здесь ... А сказать то что хотели?
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
Я начинаю подозревать, что это не настоящий человек, а телеграмовский бот, который ежедневно создает однотипные посты с рандомными значениями по шаблону. Типа "УВАГА! Сегодня ВСУ (разгромили|уничтожили|убили) врага, уничтожив (1-100) врагов. Потерь нет", а обозовская пoмoйка это радостно копипастит.
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8
5
2 из 4 ответов | показать все
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хо Хол, Не только обозовская. Это похоже рассылка от Минобороны, которую каждая украинская помойка, считающая себя СМИ, обязана запостить. Очевидно стало, когда вдруг Штирлица полковником все стали называть в один момент.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Хо Хол, только начали? Да про эту девочку уже давно все знают.
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