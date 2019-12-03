ЗСУ помстилися окупантам на Донбасі: у терористів втрати

Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат у протистоянні із захисниками України. За 2 грудня сили ООС ліквідували одного терориста і поранили ще трьох.

Свіже зведення із зони бойових дій опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Крім цього, вказав, із яких саме підрозділів ЗС РФ були загарбники.

"Втрати російсько-окупаційних військ 02.12.2019 р. становлять: безповоротні (200) – 1 (6 ОМСП), санітарні (300) – 3 (1-1 ОМСБр, 1-2 ОМСБр, 1-6 ОМСП). Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" – написав він.

Терористи зазнали втрат на Донбасі narodna-pravda.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська ЗС Росії на Донбасі 1 грудня отримали відсіч від сил ООС і зазнали важких втрат. Зокрема троє бойовиків отримали "квиток на концерт Кобзона".

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