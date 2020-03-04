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4 березня • оновлено в 16:56
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/ Розслідування

ЗСУ показали ліквідованого росіянина з бази "Миротворця"

2.5т
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У мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Відомо, що окупант Малаєв значився у базі сайту "Миротворець".

Терорист Євген Малаєв

Терорист Євген Малаєв

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Євген Малаєв

Терорист Євген Малаєв

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

"200 бригада, або "громадянська" війна. 19.02.20 Малаєв "Танк" Євген з Волгограда сходив на концерт Кобзона. Обставини вимагають уточнення", – написав український військовий.

Загибель терориста підтвердили і його товариші по службі в пропагандистських пабліках. Там вони відзначили, що Малаєв був переконаним послідовником ідеології "русского міра".

Терорист Євген Малаєв

Терорист Євген Малаєв

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Повідомлення про смерть терориста Малаєва

Повідомлення про смерть терориста Малаєва

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
сайт Миротворець ДНР терористи "ДНР"
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hunt andres
hunt andres
Штопанный, ну вот когда уточнишь обстоятельства, тогда и хавальник размовляй.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Последователь русского мира. В Украине и так много русскоговорящих, в Сирию надо русский мир нести.
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