ЗСУ показали ліквідованого росіянина з бази "Миротворця"

У мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Відомо, що окупант Малаєв значився у базі сайту "Миротворець".

Терорист Євген Малаєв Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Терорист Євген Малаєв Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

"200 бригада, або "громадянська" війна. 19.02.20 Малаєв "Танк" Євген з Волгограда сходив на концерт Кобзона. Обставини вимагають уточнення", – написав український військовий.

Загибель терориста підтвердили і його товариші по службі в пропагандистських пабліках. Там вони відзначили, що Малаєв був переконаним послідовником ідеології "русского міра".

Терорист Євген Малаєв Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Повідомлення про смерть терориста Малаєва Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці лютого при спробі прориву ДРГ терористів на позиції українських захисників на Донбасі був ліквідований 19-річний бойовик "ДНР" Андрій Лазарєв.

Крім того, в мережі з'явилася інформація про знищення в Сирії російського найманця Кирила Сала, який раніше воював у лавах терористів "ДНР" на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!