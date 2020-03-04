ЗСУ показали ліквідованого росіянина з бази "Миротворця"

У мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).
Їх оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Відомо, що окупант Малаєв значився у базі сайту "Миротворець".
Терорист Євген Малаєв
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Терорист Євген Малаєв
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
"200 бригада, або "громадянська" війна. 19.02.20 Малаєв "Танк" Євген з Волгограда сходив на концерт Кобзона. Обставини вимагають уточнення", – написав український військовий.
Загибель терориста підтвердили і його товариші по службі в пропагандистських пабліках. Там вони відзначили, що Малаєв був переконаним послідовником ідеології "русского міра".
Терорист Євген Малаєв
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Повідомлення про смерть терориста Малаєва
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці лютого при спробі прориву ДРГ терористів на позиції українських захисників на Донбасі був ліквідований 19-річний бойовик "ДНР" Андрій Лазарєв.
Крім того, в мережі з'явилася інформація про знищення в Сирії російського найманця Кирила Сала, який раніше воював у лавах терористів "ДНР" на Донбасі.
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