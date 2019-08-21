ЗСУ підняли авіацію під носом в окупантів: у чому справа

У Донецькій області Об'єднані сили провели масштабне тренування авіації та протиповітряної оборони.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, згідно з планом навчального дня, відпрацьовувалися питання щодо відбиття удару засобами повітряного нападу противника, а також виконувалися вправи щодо забезпечення наземної охорони і оборони військових об'єктів, запобігання несанкціонованого злету-посадки військових літаків.

У рамках польотної зміни було виконано перебазування винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників між аеродромами різної дальності.

"Ми залучаємо пілотів різного рівня з метою поступового підвищення їхнього рівня кваліфікації в опануванні нових аеродромів і розширення можливості авіації Об'єднаних сил", – розповів керівник навчань.

Тренування авіації ОС на Донбасі Facebook штабу ООС

Тренування авіації ОС на Донбасі Facebook штабу ООС

У небо підняли винищувачі, штурмовики і бомбардувальники Facebook штабу ООС

Зокрема, під час занять була відпрацьована низка навчально-бойових завдань, а саме – дії екіпажів і розрахунків протиповітряної оборони у випадку відбиття умовного нападу противника з повітря, здійснення умовних ударів по певних наземних цілях. Також було проведено тренування підрозділів охорони та оборони аеродрому в разі несанкціонованих дій льотних екіпажів для початку злету.

Також відпрацьовувалася охорона і оборона аеродрому Facebook штабу ООС

Навчання пройшли на аеродромі в Донецькій області Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

Ця новина викликала паніку у топпропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої. Вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом.

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