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ЗСУ підняли авіацію під носом в окупантів: у чому справа

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У Донецькій області Об'єднані сили провели масштабне тренування авіації та протиповітряної оборони.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, згідно з планом навчального дня, відпрацьовувалися питання щодо відбиття удару засобами повітряного нападу противника, а також виконувалися вправи щодо забезпечення наземної охорони і оборони військових об'єктів, запобігання несанкціонованого злету-посадки військових літаків.

У рамках польотної зміни було виконано перебазування винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників між аеродромами різної дальності.

"Ми залучаємо пілотів різного рівня з метою поступового підвищення їхнього рівня кваліфікації в опануванні нових аеродромів і розширення можливості авіації Об'єднаних сил", – розповів керівник навчань.

Тренування авіації ОС на Донбасі

Тренування авіації ОС на Донбасі

Facebook штабу ООС

Тренування авіації ОС на Донбасі

Тренування авіації ОС на Донбасі

Facebook штабу ООС

У небо підняли винищувачі, штурмовики і бомбардувальники

У небо підняли винищувачі, штурмовики і бомбардувальники

Facebook штабу ООС

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Зокрема, під час занять була відпрацьована низка навчально-бойових завдань, а саме – дії екіпажів і розрахунків протиповітряної оборони у випадку відбиття умовного нападу противника з повітря, здійснення умовних ударів по певних наземних цілях. Також було проведено тренування підрозділів охорони та оборони аеродрому в разі несанкціонованих дій льотних екіпажів для початку злету.

Також відпрацьовувалася охорона і оборона аеродрому

Також відпрацьовувалася охорона і оборона аеродрому

Facebook штабу ООС

Навчання пройшли на аеродромі в Донецькій області

Навчання пройшли на аеродромі в Донецькій області

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

Ця новина викликала паніку у топпропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої. Вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! смерть росийским выплядкам окупантам
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Потрэбуймо допосогы !!! Кричат наземные службы ....Агрэссии нэ проявляймо !!! Отвечают им пилоты
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Serov Oleg
Serov Oleg
какие,плять,бомбардировщики...
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