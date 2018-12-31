ЗСУ перед Новим роком повідомили сумні новини з Донбасу: що сталося

У понеділок, 31 грудня, терористи тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох бійців ЗСУ.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, протягом доби було зафіксовано два випадки застосування бойовиками "Л/ДНР" озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новотошківське і з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем у районі селища Кримське на Луганському напрямку", — сказано у зведенні.

Відзначається, що підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.

Дані розвідки свідчать про те, що двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення.

"Українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумували в повідомленні прес-служби.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, бійці Операції Об'єднаних сил 29 грудня ліквідували в районі Авдіївки двох терористів.