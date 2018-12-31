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ЗСУ перед Новим роком повідомили сумні новини з Донбасу: що сталося

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У понеділок, 31 грудня, терористи тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранивши двох бійців ЗСУ.

Як сказано в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, протягом доби було зафіксовано два випадки застосування бойовиками "Л/ДНР" озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм по позиціях українських військових у районі населеного пункту Новотошківське і з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем у районі селища Кримське на Луганському напрямку", — сказано у зведенні.

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Відзначається, що підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби.

Дані розвідки свідчать про те, що двох окупантів було знищено, ще троє отримали поранення.

"Українські військові продовжують надійно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумували в повідомленні прес-служби.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, бійці Операції Об'єднаних сил 29 грудня ліквідували в районі Авдіївки двох терористів.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗбройні сили УкраїниНовини ДНРНовини ЛНР
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Читаешьтсайт боевиков,каратели открыли огонь. Где правда ????? Турчинов,ты когда упырь,закончишь начатую тобой войну??????
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Брук Сэм
Брук Сэм
Чем больше вэсэушников сдохнет , тем лучше)))
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rercjd Micha
rercjd Micha
Интересно, а "Весна" пишет , что погибло трое воинов ВСУ. Кому верить?
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Проценко Валерий
Проценко Валерий
rercjd Micha, твоя весна плавно в кирдык переходит.
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