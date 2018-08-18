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ЗСУ "обстріляли" журналістів: в Росії несподівано зізналися у брехні

2.2тЧитати новину російською

Військовий кореспондент російського медіахолдингу ВГТРК Олександр Сладков назвав фейком повідомлення журналістів сайту "Вести", що входить до ВГТРК, про обстріл його групи в районі Старомихайлівки Донецької області.

Пропагандист зазначив, що він зі своєю групою їхав з населеного пункту, по якому нібито ЗСУ вели вогонь. При цьому по групі ніхто не стріляв, як про це розповіли "Вести".

"Може це і допомагає розкручуванню нашого іміджу "крутих хлопців зі сталі"... Але, як я потім буду дивитися в очі тим бабусям, які реально живуть під обстрілом? Та й взагалі, говорити неправду погано, тим більше репортерові", - написав Сладков.

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Пізніше він заявив, що інформація про фейковий сюжеті стала інструментом інформаційної війни низки ЗМІ проти своїх колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Вести" повідомили, що група Сладкова потрапила під обстріл біля Старомихайлівки, куди прибула місія Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
у вас, в ашке, все новости фейковые
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