ЗСУ обстріляли з гармат: Україна зазнала втрат на Донбасі

Один український воїн отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок бойових дій на Донбасі 14 листопада.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього ж збройні формування Російської Федерації за добу 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як стало відомо, противник вів вогонь з гармат БМП. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 8 обстрілів:

двічі біля Кам'янки – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

біля Широкино і Гнутово – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

біля Жолобка – зі стрілецької зброї і підствольних і ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського і Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Майорського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;

двічі біля Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

в районі Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська в четвер, 14 листопада, зазнали втрат на Донбасі, що склали, за підтвердженими даними, дві людини.

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