ЗСУ обстріляли з гармат: Україна зазнала втрат на Донбасі

Один український воїн отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок бойових дій на Донбасі 14 листопада.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього ж збройні формування Російської Федерації за добу 15 разів порушили режим припинення вогню.
Як стало відомо, противник вів вогонь з гармат БМП. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 8 обстрілів:
двічі біля Кам'янки – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
біля Широкино і Гнутово – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;
неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
біля Жолобка – зі стрілецької зброї і підствольних і ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Новолуганського і Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поблизу Майорського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;
двічі біля Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
в районі Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська в четвер, 14 листопада, зазнали втрат на Донбасі, що склали, за підтвердженими даними, дві людини.
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