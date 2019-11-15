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15 листопада • оновлено в 10:01
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ЗСУ обстріляли з гармат: Україна зазнала втрат на Донбасі

6.6т
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Один український воїн отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок бойових дій на Донбасі 14 листопада.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього ж збройні формування Російської Федерації за добу 15 разів порушили режим припинення вогню.

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Як стало відомо, противник вів вогонь з гармат БМП. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 8 обстрілів:

  • двічі біля Кам'янки – з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Пісків – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Новомихайлівки – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

  • біля Широкино і Гнутово – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

  • неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

ЗСУ обстріляли з гармат: Україна зазнала втрат на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

  • біля Жолобка – зі стрілецької зброї і підствольних і ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Новолуганського і Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Майорського – з РПГ і великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • в районі Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупаційні війська в четвер, 14 листопада, зазнали втрат на Донбасі, що склали, за підтвердженими даними, дві людини.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Шо,опять?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Защитнику - вечная память!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кунецкая Раїса, Он нападающий.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ВСУ обстреляли из пушек жителей Донбасса. Один из хероев сыграл в ящик от передоза.
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