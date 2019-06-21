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ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

Так, знімки опублікував у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Зокрема 15 червня був ліквідований Віктор Балабанов "Балабас". Обставини загибелі уточнюються. Відомо, що він був розвідником. У бандформуванні з 2014 року, брав участь у боях за Донецький аеропорт. Внаслідок поранення втратив частину лівої ноги.

Віктор Балабанов

Віктор Балабанов

Сторінка терориста у соцмережі

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків
ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків

20 червня на Донбасі (Луганщина) був убитий Микола Козирєв. Він числився у так званій міліції "ЛНР". Родом із Росії. Був у званні "рядовий".

Микола Козирєв

Микола Козирєв

Сторінка терориста у соцмережі

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків
ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків

26 квітні знищили терориста з Горлівки — Дмитра Кащеєва 1996 р.н. Обставини також з'ясовуються.

Дмитро Кащеєв

Дмитро Кащеєв

Сторінка терориста у соцмережі

ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків
ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє поплічників окупантів.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Киев продолжает убивать украинцев!
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