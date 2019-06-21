ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": з'явилися фото мертвих бойовиків

У мережі показали ще трьох убитих на Донбасі терористів фейкових республік "ЛНР" і "ДНР".

Так, знімки опублікував у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема 15 червня був ліквідований Віктор Балабанов "Балабас". Обставини загибелі уточнюються. Відомо, що він був розвідником. У бандформуванні з 2014 року, брав участь у боях за Донецький аеропорт. Внаслідок поранення втратив частину лівої ноги.

Віктор Балабанов Сторінка терориста у соцмережі

20 червня на Донбасі (Луганщина) був убитий Микола Козирєв. Він числився у так званій міліції "ЛНР". Родом із Росії. Був у званні "рядовий".

Микола Козирєв Сторінка терориста у соцмережі

26 квітні знищили терориста з Горлівки — Дмитра Кащеєва 1996 р.н. Обставини також з'ясовуються.

Дмитро Кащеєв Сторінка терориста у соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє поплічників окупантів.

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