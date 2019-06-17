ЗСУ і "Л/ДНР" зіткнулися в запеклих боях: терористи зазнають поразки

На Донбасі 16 червня озброєні формування Росії 30 раз порушили режим припинення вогню. З них два рази - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, терористи обстрілювали українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки 15 червня два окупанти отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Карта ООС mediarnbo.org

Відзначається, що з початку доби 17 червня терористи обстріляли позиції Об'єднаних сил сім разів.

"За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню", - підсумували у штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 червня під окупованим Донецьком розв'язалися жорсткі бої. Було чути стрілянину в районі трикутника "ДАП - Ясинувата - Авдіївка". Очевидці повідомляли, що в районі буквально "трясуться будинки" і таких боїв вони вже не пам'ятають давно.

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