ЗСУ ефектно розгромили позицію терористів на Донбасі

На Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил ЗСУ розгромили позицію російських окупаційних військ.

Про це у Facebook повідомив український волонтер Роман Доник, опублікувавши відповідне відео.

"Там був АГС (автоматичний гранатомет на станку. – Ред.) противника. Порушував Мінські угоди. Нервував холодноярців. У минулому часі", – написав він.

ЗСУ на Донбасі

На записі видно, що ракета влучила точно в ціль, знищивши позицію терористів.

У коментарях подякували українським бійцям за захист і підтримали їх.

"У Кобзона аншлаг", "Побільше б таких відео – настрій піднімає", "Красиво полетів", "Можна дивитися вічно", "Полетіли лапті на родіну", "Посильно, так би мовити, привітали з 23 лютого", "З вогником", "Спасибі за відмінну роботу і наш захист", – писали у мережі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Обережно, на відео нецензурна лексика! 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ. Також вони продемонстрували докази, які доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

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