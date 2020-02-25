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25 лютого • оновлено в 10:19
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ЗСУ ефектно розгромили позицію терористів на Донбасі. Відео

6.8т
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На Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил ЗСУ розгромили позицію російських окупаційних військ.

Про це у Facebook повідомив український волонтер Роман Доник, опублікувавши відповідне відео.

"Там був АГС (автоматичний гранатомет на станку. – Ред.) противника. Порушував Мінські угоди. Нервував холодноярців. У минулому часі", – написав він.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

На записі видно, що ракета влучила точно в ціль, знищивши позицію терористів.

У коментарях подякували українським бійцям за захист і підтримали їх.

"У Кобзона аншлаг", "Побільше б таких відео – настрій піднімає", "Красиво полетів", "Можна дивитися вічно", "Полетіли лапті на родіну", "Посильно, так би мовити, привітали з 23 лютого", "З вогником", "Спасибі за відмінну роботу і наш захист", – писали у мережі.

ЗСУ ефектно розгромили позицію терористів на Донбасі

Скріншот

ЗСУ ефектно розгромили позицію терористів на Донбасі

Скріншот

ЗСУ ефектно розгромили позицію терористів на Донбасі

Скріншот

Обережно, на відео нецензурна лексика! 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ. Також вони продемонстрували докази, які доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Доник
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ ООС
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Юра Дядя
Юра Дядя
"що ракета влучила точно в ціль, знищивши позицію терористів...там був АГС "...очередная перемога для диванных войск))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну да, ну да, на сепарасайтах тоже ВСУшников регулярно к праотцам отправляют!!!
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Bruse Colin
Bruse Colin
Свинной ка ца пский стэйк тамагавк
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