ЗСУ дістався російський зенітно-ракетнивй комплекс "Печора": потужне відео

Російський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Печора", заарештований у Миколаєві, передали Міністерству оборони України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, передачу забезпечили працівники спецслужби спільно із Головною військовою прокуратурою, ДП "Укроборонсервіс" і Миколаївською митницею.

Слідством було встановлено, що у період 2007-2010 років службові особи "Рособоронекспорту", за попередньою змовою з іншими особами, незаконно перевезли через митний кордон України С-125 "Печора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря.

ЗРК "Печора" Пресслужба СБУ

ЗРК "Печора" Пресслужба СБУ

ЗРК "Печора" Прес-служба СБУ

Зазначене озброєння чиновники РФ планували поставити в Африку, щодо якої Радбезом ООН введено ембарго.

У січні 2019 року зазначений комплекс був виявлений в одному зі складських приміщень у Миколаєві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні на засіданні уряду було ухвалене рішення про передачу всього вищезазначеного озброєння Міністерству оборони України. Після завершення необхідних процесуальних дій озброєння передається у Збройні сили України, які отримають на бойове чергування ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону.

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