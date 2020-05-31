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31 травня • оновлено в 08:44
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/ Розслідування

ЗСУ дали жорстку відсіч військам Росії на Донбасі: у ворога втрати

  • Збройні формування РФ на Донбасі 30 травня 8 разів порушили режим припинення вогню

  • На щастя, втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

  • Натомість українські військовослужбовці дали потужну відсіч ворогу

  • ЗСУ відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох окупантів

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Минулої доби, 30 травня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 8 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил і нарвалися на потужну відсіч. Українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох окупантів.

На щастя, втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник стріляв із мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворожі війська здійснили чотири обстріли:

  • неподалік Авдіївки – зранку з мінометів калібру 82 мм, а згодом ще тричі з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння, стріляючи:

  • двічі біля Оріхового – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • два рази поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 7 мін калібру 82 мм.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 30 травня

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 30 травня

mediarnbo.org

"Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів", – йдеться у повідомленні.

В ООС додають, що від початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
Розслідування

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