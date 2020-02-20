Головна Новини
20 лютого • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Зріст кілера не встановлений!" Справа щодо підозрюваного в убивстві Шеремета отримала новий поворот

5.3т
Читати матеріал російською

Правоохоронцям не вдалося встановити зріст людей, котрих підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зафіксованих на камерах відеоспостереження, оскільки у слідства з'явилися експертизи, які суперечать одна одній.

Відповідну заяву зробив прокурор у справі Сергій Зузак в суді щодо підозрюваного Андрія Антоненка. Про це повідомляє "УП".

"Справді, є такий висновок про зріст убивці. Крім того, є ще й інший, який дав інакші результати, трохи більший зріст людини. У 2020 році була призначена аналогічна експертиза для встановлення зросту цих осіб... І отриманий висновок про те, що його взагалі неможливо встановити під час ходьби, тому експерт не визначив зріст навіть приблизно", – наголосив він.

Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Андрій Антоненко

Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Андрій Антоненко

За його совами, це питання нині не вирішене. Через наявність розбіжностей у думках експертів слідчий не долучав ці висновки до матеріалів клопотання.

20 лютого Апеляційний суд Києва розглядав скаргу захисту на арешт підозрюваного музиканта Андрія Антоненка. І саме під час засідання адвокати попросили суд зажадати у слідства експертизу щодо зросту вбивці, яким, вважають правоохоронці, є саме Антоненко.

"Захист посилався на документ, який був опублікований у ЗМІ і де йдеться про те, що кілер був 164-175 см на зріст. Але на думку прокурора, цей висновок не має значення для розгляду апеляційної скарги. Також він додав, що суд не має повноважень вимагати у слідства документ", – йдеться у повідомленні.

Хоча наголошується, нібито прокурор визнав, що така експертиза була проведена, а її результати у 2016 році публічно оголошувалися слідством.

У результаті суд, заслухавши обидві сторони, підтримав прохання захисту і зобов'язав прокурора принести висновок щодо зросту вбивці на наступне засідання. Так, слідство триває, а розгляд скарги відклали на 2 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Авто, в якому він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці і дитячій лікарці-кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку і військову медсестру Яну Дугарь підозрюють у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета.

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази – оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

  • Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячу лікарку-хірургиню Юлію "Лисицю" Кузьменко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Вбивство Павла Шеремета сул
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна
Тег
розслідування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
11
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги