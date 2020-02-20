Правоохоронцям не вдалося встановити зріст людей, котрих підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зафіксованих на камерах відеоспостереження, оскільки у слідства з'явилися експертизи, які суперечать одна одній.
Відповідну заяву зробив прокурор у справі Сергій Зузак в суді щодо підозрюваного Андрія Антоненка. Про це повідомляє "УП".
"Справді, є такий висновок про зріст убивці. Крім того, є ще й інший, який дав інакші результати, трохи більший зріст людини. У 2020 році була призначена аналогічна експертиза для встановлення зросту цих осіб... І отриманий висновок про те, що його взагалі неможливо встановити під час ходьби, тому експерт не визначив зріст навіть приблизно", – наголосив він.
Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Андрій Антоненко
За його совами, це питання нині не вирішене. Через наявність розбіжностей у думках експертів слідчий не долучав ці висновки до матеріалів клопотання.
20 лютого Апеляційний суд Києва розглядав скаргу захисту на арешт підозрюваного музиканта Андрія Антоненка. І саме під час засідання адвокати попросили суд зажадати у слідства експертизу щодо зросту вбивці, яким, вважають правоохоронці, є саме Антоненко.
"Захист посилався на документ, який був опублікований у ЗМІ і де йдеться про те, що кілер був 164-175 см на зріст. Але на думку прокурора, цей висновок не має значення для розгляду апеляційної скарги. Також він додав, що суд не має повноважень вимагати у слідства документ", – йдеться у повідомленні.
Хоча наголошується, нібито прокурор визнав, що така експертиза була проведена, а її результати у 2016 році публічно оголошувалися слідством.
У результаті суд, заслухавши обидві сторони, підтримав прохання захисту і зобов'язав прокурора принести висновок щодо зросту вбивці на наступне засідання. Так, слідство триває, а розгляд скарги відклали на 2 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Авто, в якому він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці і дитячій лікарці-кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку і військову медсестру Яну Дугарь підозрюють у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази – оскільки тих, що є зараз, недостатньо.
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