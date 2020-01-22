Зрадив Україну: суд виніс жорсткий вирок судді за роботу на Росію

Суд визнав винним суддю Красногвардійського районного суду захопленого півострова Крим у державній зраді. Йому присудили 12 років позбавлення волі.

Рішення виніс Святошинський райсуд Києва в порядку спеціального судового розгляду, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Громадянин України – суддя зазначеного суду в березні – листопада 2014 року забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим", – йдеться у повідомленні.

Також стало зрозуміло, що він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

Суд виніс жорсткий вирок судді за роботу на Росію Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото українських колабораціоністів, які перейшли воювати на бік терористів "Л/ДНР" чи окупантів російської регулярної армії в анексованому Криму.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!