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22 січня • оновлено в 13:28
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/ Розслідування

Зрадив Україну: суд виніс жорсткий вирок судді за роботу на Росію

1.9т
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Суд визнав винним суддю Красногвардійського районного суду захопленого півострова Крим у державній зраді. Йому присудили 12 років позбавлення волі.

Рішення виніс Святошинський райсуд Києва в порядку спеціального судового розгляду, повідомили в Офісі генерального прокурора.

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"Громадянин України – суддя зазначеного суду в березні – листопада 2014 року забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим", – йдеться у повідомленні.

Також стало зрозуміло, що він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

Суд виніс жорсткий вирок судді за роботу на Росію

Суд виніс жорсткий вирок судді за роботу на Росію

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото українських колабораціоністів, які перейшли воювати на бік терористів "Л/ДНР" чи окупантів російської регулярної армії в анексованому Криму.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Весь Курман (пгт Красногвардейское, станция Урожайная) в AXУE от решения Святошинского райсуда XУEBA!!!
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Куни Чан
Куни Чан
Хoxлы вы за оккупацию и уничтожение Крыма еще ответите!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Что за бред??
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