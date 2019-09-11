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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Знущався дві години": в Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дівчинку

5.3т Читати матеріал російською

У Харкові в середу, 11 вересня, біля мікрорайону Горизонт педофіл зґвалтував 12-річну дівчинку.

"Близько 18:00 на Горизонті на пустирі якомусь зґвалтували дитину, дівчинку 2007 року народження. Як кажуть, худорлявий лисий мужик. Ось причина великої кількості поліції на Горизонті", – повідомив Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 см, був одягнений у синю футболку із зображеним на ній білим півнем.

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"Відморозок знущався над дитиною години дві. Зараз його шукають", – розповів співрозмовник newsroom.kh.ua.

Ілюстрація

Ілюстрація

Status Quo

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину. Педофіл затягнув дівчинку в кукурудзяне поле.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
зґвалтування педофiли
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украина - царство педофилов … пока родители драют унитазы в польше их детей сношают во все щели ну и европейские ценности конечно … С долгими годами Белого Петуха вас братья...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Bладимир Ильич, петух на футболке то двухглавый. Родыч видать твой. С педерации. Пример пу заразный,не так ли,одноклеточный?
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