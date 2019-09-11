"Знущався дві години": в Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дівчинку

У Харкові в середу, 11 вересня, біля мікрорайону Горизонт педофіл зґвалтував 12-річну дівчинку.

"Близько 18:00 на Горизонті на пустирі якомусь зґвалтували дитину, дівчинку 2007 року народження. Як кажуть, худорлявий лисий мужик. Ось причина великої кількості поліції на Горизонті", – повідомив Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 см, був одягнений у синю футболку із зображеним на ній білим півнем.

"Відморозок знущався над дитиною години дві. Зараз його шукають", – розповів співрозмовник newsroom.kh.ua.

Ілюстрація Status Quo

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину. Педофіл затягнув дівчинку в кукурудзяне поле.

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