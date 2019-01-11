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Знищили і поранили: бійці ООС похвалилися успіхом на Донбасі

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У четвер, 10 січня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ за минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. За даними розвідки, одного окупанта знищили і двоє поранені, повідомляє прес-центр ООС.

Так, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селищ Водяне і Павлопіль на Маріупольському напрямку.

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ТСН

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" заявили, що українські військовослужбовці "нарощують сили і засоби" у зоні проведення операції Об'єднаних сил, використовуючи іноземне обладнання.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Марченко Юра
Марченко Юра
Каратели и обоз очень рады когда убивают украинцев Донбасса,у фашистов и их пропогондонов одна задача - убивать
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну да, своих же граждан
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А вот и открылось кто расстрелял рабочих , укрофашисты сами признались .
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