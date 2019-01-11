Знищили і поранили: бійці ООС похвалилися успіхом на Донбасі

У четвер, 10 січня, російські окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ за минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. За даними розвідки, одного окупанта знищили і двоє поранені, повідомляє прес-центр ООС.

Так, ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селищ Водяне і Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Війна на Донбасі ТСН

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" заявили, що українські військовослужбовці "нарощують сили і засоби" у зоні проведення операції Об'єднаних сил, використовуючи іноземне обладнання.