"Знищено дві машини з росіянами": у Путіна пішли на підлість з розведенням військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі біля селищ Петрівське і Богданівка знову опинилося на межі зриву.

Про це в Facebook повідомив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, нагадавши, що Богданівка знаходиться під українським контролем підрозділів 128-ї гірничо-штурмової бригади, а Петрівське – під контролем російських окупаційних військ.

"За планом розведення, так само як і в 2016 році, наші підрозділи повинні відступити приблизно на 1 кілометр назад, до околиці Богданівки. Однак режим припинення вогню порушується противником кожен день. На ділянці розведення працюють російські снайпери і кулеметники, перестрілки йдуть кожен день", – інформує Бутусов.

За його словами, серйозне загострення в цьому районі сталося 31 жовтня, коли біля "російського опорного пункту поблизу Білої Кам'янки були знищені дві машини з російськими військовими". Терористи заявили, що до того причетні українські військові.

"Однак в соцмережах самі російські найманці пишуть, що насправді обидва підриви відбулися на мінах, причому не виключено – на своєму ж мінному полі. В результаті 2 найманця знищені, 3 поранені, також згоріли обидві машини. Оскільки російське командування заборонило публікацію будь-яких даних про втрати і офіційні розслідування недоступні, цілком ймовірно, що самі російські військові здійснили збройну провокацію, щоб звинуватити українців", – заявив журналіст.

"Командування 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі цілеспрямовано зриває графік розведення військ. Окупанти продовжують вести себе як господарі на українській землі і продовжують збройні провокації", – додав Бутусов.

розведення військ на Донбасі Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганської і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

В Петровському розведення мало стартувати 4 листопада.

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