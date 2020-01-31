Головна Новини
31 січня • оновлено в 10:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Знищення солдатів Путіна у Сирії потрапило на відео

2.8т
Читати матеріал російською

У мережі показали відео знищення російських військових у Сирії, яких нібито там немає.

Кадри були опубліковані у Telegram-каналі офіцера ЗСУ Анатолія Штефана. На записі видно, як кілька людей потрапляють під удар противника. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
Терористи на Донбасі влаштували ранковий обстріл: поранено бійця ЗСУ

"Момент придбання іхтамнєтами російськими квитків на концерт Кабзона у Сирії", – зіронізував український воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео одного з телеканалів терористів "Л/ДНР", на якому відображені путінські найманці з республіки РФ Саха (Якутії), що воюють на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
7
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хорошо!!! Вот только жаль что маловато у блюдков оказалось в зоне поражения.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Видео мутное нихера не видно, но Толик Геббельс не сомневается - руccкие. Настоящий украиньский эксперд.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
hunt andres
hunt andres
Фейк от дырявого. Абосс, а кто сказал, что российских военных в Сирии нет? С бодуна вирши ваяете?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги