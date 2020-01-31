Знищення солдатів Путіна у Сирії потрапило на відео

У мережі показали відео знищення російських військових у Сирії, яких нібито там немає.

Кадри були опубліковані у Telegram-каналі офіцера ЗСУ Анатолія Штефана. На записі видно, як кілька людей потрапляють під удар противника. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Момент придбання іхтамнєтами російськими квитків на концерт Кабзона у Сирії", – зіронізував український воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео одного з телеканалів терористів "Л/ДНР", на якому відображені путінські найманці з республіки РФ Саха (Якутії), що воюють на Донбасі.

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