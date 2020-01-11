Знищення літака МАУ: зізнанню Ірану знайшли три причини

Зізнання Ірану у знищенні українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані було викликане трьома причинами.

Про це розповів у ефірі ObozTV експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса, коментуючи заяву іранської влади.

"Я думаю, вони отримали попередні результати експертизи щодо уламків, найперше. Я не впевнений, що вони встигли розшифрувати самописці, думаю, що саме уламків", – заявив міжнародник.

По-друге, за словами експерта, наявність на борту великої кількості етнічних іранців змусила владу Ірану швидше провести розслідування.

"По-третє, наскільки відомо із заяв іранських керівників, вони також провели внутрішнє розслідування у збройних силах, яке, власне, судячи із заяви міністра закордонних справ Мухаммеда Джавада Заріфа, і призвело до результату, що це була людська помилка. Я думаю, що паралельне розслідування в збройних силах Ірану показало, що там була помилка екіпажу цього ЗРК", – додав Куса.

magnolia-tv.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф повідомив, що український лайнер в Тегерані був збитий ракетою через "людську помилку".

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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