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11 січня • оновлено в 12:29
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Знищення літака МАУ: зізнанню Ірану знайшли три причини

2.1т
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Зізнання Ірану у знищенні українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Тегерані було викликане трьома причинами.

Про це розповів у ефірі ObozTV експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса, коментуючи заяву іранської влади.

"Я думаю, вони отримали попередні результати експертизи щодо уламків, найперше. Я не впевнений, що вони встигли розшифрувати самописці, думаю, що саме уламків", – заявив міжнародник.

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По-друге, за словами експерта, наявність на борту великої кількості етнічних іранців змусила владу Ірану швидше провести розслідування.

"По-третє, наскільки відомо із заяв іранських керівників, вони також провели внутрішнє розслідування у збройних силах, яке, власне, судячи із заяви міністра закордонних справ Мухаммеда Джавада Заріфа, і призвело до результату, що це була людська помилка. Я думаю, що паралельне розслідування в збройних силах Ірану показало, що там була помилка екіпажу цього ЗРК", – додав Куса.

Знищення літака МАУ: зізнанню Ірану знайшли три причини

magnolia-tv.com

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Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ілія Куса
Місце
Іран Тегеран
Теги
Авіакатастрофа розбився літак літак МАУ
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