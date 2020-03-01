Знищать репутацію за $50: як і хто в Україні розправляється з бізнесом

Нещодавно наробила галасу історія з білбордом, на якому був зображений бізнесмен Олег Катющенко. Він нібито на всю країну заявляв, що "Росія – наш головний стратегічний партнер". Як з'ясувалося, підприємця просто хотіли дискредитувати.

Це не перша подібна історія. Зіпсувати репутацію людини в Україні не так і складно. І коштує це теж недорого.

Як очорнюють людей, які методи використовують і скільки це коштує – з'ясовував OBOZREVATEL.

"Попросив Шумахер"

У ніч на 30 січня в Києві з'явилося відразу 11 рекламних щитів із зображенням засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенка. Поруч із фото була цитата: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

ЗМІ відразу кинулися шукати зв'язки Катющенка з РФ, а він і близькі розгубилися й ламали голову – хто міг так жорстоко пожартувати. Того ж дня провокаційну рекламу прибрали, а бізнесмен звернувся до правоохоронців. Поліція затримала виконавців, які зізналися, що клеїли постери на прохання знайомого на прізвисько Шумахер.

"Мені відомо, хто мене "замовив". І так, це пов'язано з бізнесом, – говорить OBOZREVATEL Олег Катющенко. – Про те, як просувається розслідування – мені не відомо. Знаю тільки, що робота триває. Як мені повідомили, за роботу чоловікам платили $50 за одну поверхню".

Провокаційні білборди обклеювали вночі

Починають з публікації "компромату"

Зараз поліція продовжує розслідування і з'ясовує, кому перейшов дорогу Катющенко. Водночас послуги з "очорнення" конкурентів відкрито пропонують в інтернеті.

Оголошення публікують в соцмережах

"Ми застосовуємо всі можливі методи з очорнення репутації. Навіть якщо вони виходять за рамки моралі й закону. Удар по репутації жертви відчується вже за місяць нашої роботи, а за три буде досягнута точка неповернення", – рекламують агентства свої послуги в мережі. Вартість, уточнюють, розраховують індивідуально під замовника.

Результат обіцяють через місяць

Адвокат Олександр Кличмук каже, що в Україні ціна знищення репутації стартує з $50. "Зазвичай починають із замовних статей на сайтах, які коштують 50-300 доларів. І за які неможливо притягнути в Україні до відповідальності. Ми саме зараз представляємо інтереси великого аграрія, проти якого стали з'являтися нібито компромати", – розповідає він.

Сайт, де публікують "чорнуху", уточнює Климчук, зареєстрований в Панамі. І юристам важко судитися з панамською компанією. А репутація бізнесмена або його фірми дуже погано захищена законом.

"У ситуації з нашим клієнтом, у нього хочуть забрати бізнес. Спершу почали з'являється матеріали про "лихі дев'яності". Наприклад, про нього писали так: "У 90-их були люди, які робили щось незаконне". Але все подано так, що складно підібрати юридичні факти – адже конкретна фраза не стосується цієї особи", – пояснює правозахисник.

Після перших двох-трьох статей, які не справили потрібного ефекту, замовники змінили тактику. І тепер аграрія "викривають" у зв'язках із РФ, хоча він у жодний спосіб не пов'язаний з країною-агресором.

"Тобто ті, хто стоять за цим замовленням, промацують різні варіанти – як вплинути на нього особисто або на його бізнес. Зараз "зв'язок із Росією" – це один із останніх трендів для удару по репутації. І люди, не розібравшись, починають писати негативні відгуки. А ось секс-скандали в бізнесі зазвичай не з'являються. Їх радше можуть використовувати для чиновників", – додає Климчук.

Карикатури та інстинкти

За словами адвоката Івана Лібермана, вартість послуги зі знищення репутації може варіюватися від нуля до мільйонів гривень. Нині існують цілі холдинги, які допомагають вичищати й блокувати всю позитивну інформацію про людину. А натомість – сіяти негативні або напівправдиві дані. Зокрема доносити їх до конкурентів, контрагентів і бізнес-партнерів особи, на яку надійшло замовлення.

"Але для дискредитації можна використовувати й ідейних людей. Або тих, які вам чимось зобов'язані. Їх достатньо попросити про послугу або вселити їм почуття, що вони чимось зобов'язані. І тоді за духовну, моральну або політичну ідею вони готові будуть знищити репутацію жертви. І ці виконавці не візьмуть грошей, тому що вважатимуть, що це їхня особиста думка або переконання", – пояснює він.

Одним із ефективних способів знищення репутації є розміщення карикатур, стверджує Ліберман: "У нас в країні за карикатуру неможливо подати до суду. Адже якщо й подати, то жодна експертиза не встановить, що малюнок стосується цієї особи. Хоча вона може бути й дуже схожою. У нас сатира дозволена законом".

Також вдаються до рекламних щитів із фотографіями, прізвищами та нібито фразами, сказаними конкретним бізнесменом. А для цитат беруться антисемітизм або сексизм.

"Нібито людина захищає права збоченців, педофілів. І хоча це не відповідає дійсності, в хід можуть піти будь-які ненормальні речі. Найефективніше в чорному піарі використовувати інстинкти людей. Їжа, сон, хвороби, секс. І, наприклад, такий-то і такий-то виступає за те, щоб усі неодружені платили більше податків", – наводить приклад адвокат.

Відбиваються за допомогою детективів

У детективних агентствах підтверджують – останнім часом бізнесмени часто стають жертвами подібних атак. Вже траплялися інциденти, коли для удару по репутації в Україні створювали підробки популярних сайтів, сторінки в соцмережах, які ведуть нібито підприємці. А від їхнього імені писали провокаційні пости й грубіянили читачам. Також активно використовують "активістів".

"Один з останніх випадків, з яким ми зіткнулися, – це спроба рейдерського захоплення приватної клініки одним із народних депутатів від чинної влади. Наш клієнт – медична клініка, яка отримала фінансування від держави на обслуговування ветеранів. Це стало підставою для атак із боку псевдопатріотов – вони пікетували заклад, закидували кляузами правоохоронців. У скаргах писали, що кошти нібито були вкрадені й розтрачені", – згадує власник одного із детективних агентств Києва.

Він каже, що атаку відбили: зібрали всю можливу інформацію на "активістів" – ті ніде не працювали, але їздили на дорогих машинах, щодня відвідували ресторани й розкидувалися грошима.

"Ми пригрозили, що оприлюднимо інформацію про цих осіб і про депутата, який їх утримує. Після цього вони відмовилися від претензій до клініки", – підсумовує детектив.

Над репутацією працюють роками

Ті, проти кого хоч раз організовувалася подібна потужна кампанія, змушені були не тільки закривати тут бізнес, а й змінювати імена.

"Мені відома ситуація, коли одній жінці, яка була не останньою людиною в модельному бізнесі, довелося робити пластичну операцію. Їй настільки зіпсували репутацію публікаціями, що вона змушена була змінити ім'я і зовнішність. Вона закрила свій бізнес, зайнялася іншим і тепер під новим брендом працює в іншій країні для України", – наводить приклад Ліберман.

Над створенням репутації бізнесмени працюють десятиліттями, говорить адвокат. А руйнується все за одну ніч.

"У бізнесі справді існує таке поняття, як ділова репутація. Вона має величезне значення у вищій лізі. І коли я спілкуюся з людьми, у яких бізнес більший за середній, вони часто говорять, що ринок – це маленька комунальна квартира. І якщо хтось негарно вчинив, то всі це знатимуть. Тому великі підприємці не можуть собі дозволити помилок, як ті ж представники середнього ринку", – розповідає Олександр Климчук.

Удари по репутації – ефективний засіб усунення бізнесменів

Він уточнює, що внаслідок таких атак із підприємцем можуть відмовитися мати справу давні партнери. Вони боятимуться, що їхні компанії зазнають репутаційних ризиків через те, що працюють із такою особою.

"Та категорія населення, що думає, починає розбиратися. Гірше, коли прості люди, волонтери або ветерани АТО здіймають хвилю. І якщо бізнесмени між собою розберуться (зателефонують і з'ясують, що це було насправді), то на цьому все закінчиться. Але наслідки від звичайних людей можуть бути непередбачувані", – пояснює Кличмук.

Він визнає, що такі удари – ефективний засіб усунення конкурентів. Наприклад, якщо у великій компанії є десять клієнтів, а акція з очорнення його репутації змусить хоч одного з них відмовитися, то фірма може зазнати збитків.

"Жертвою може стати будь-який бізнес: аграрії, великі мережі, будівельники. Хоча з останніми можуть працювати по-іншому. Часто з'являються активісти, які влаштовують пікети, пишуть листи в усі інстанції. То пожежникам, то в управління з озеленення, замовляють статті. А потім безпосередньо вимагають квартири. Тобто ми з вас поп'ємо крові й будемо приходити щодня, поки ви нам помешкання у вашому будинку не дасте", – додає Климчук.

За словами Івана Лібермана, крім конкурентів, замовниками іноді стають колишні співробітники або бізнес-партнери. Тобто люди, які вважають, що їм щось недодали.

"Наприклад, ексспівробітникові не виплатили зароблених грошей, і це стало настільки серйозним ударом для нього, що він готовий навіть взяти кредит у банку, щоб знищити репутацію кривдника", – стверджує Ліберман.

Як убезпечитися

Якщо про особу нічого не сказано в інтернеті, то проти неї легко почати війну. Вона як чистий аркуш паперу – що про неї напишеш у мережі, те й залишиться, переконаний адвокат Олександр Климчук.

"А якщо є позитивні відгуки й бізнесмен весь час працює над своєю репутацією, брендом компанії, то це однаково, що на осяйний ореол намагатися налити бруду. А якщо й з'явиться негатив, то від нього можна швидше позбутися, ніж якби це була правильна людина, але про яку взагалі нічого не відомо", – пояснює він.

Якщо про бізнесмена немає згадки в інтернеті, то він як чистий аркуш

Він додає, що, крім позитивних відгуків, велику роль відіграють соціальні проєкти. Якщо підприємець вкладає гроші в благодійність, то потрібно більше про це розповідати, тоді й очорнити його буде складніше.

"І якщо він їздить у дитбудинки, допомагає іншим, то цього не варто соромитися. А адвокати та юристи, що працюють з бізнесменом, повинні стежити за тим, що з'являється про нього в інтернеті", – радить Климчук.

Також правозахисники рекомендують звертатися в суди та відстоювати свою честь. І постаратися надати цьому розголосу.

Ліберман впевнений, що єдиний шлях захиститися – це публічно, наскільки буде можливо, розправитися з нападниками. "Потрібно висвітлювати покарання, яке понесли ті, хто це зробив, щоб люди, почувши "А", почули і "Я". І чим довше будуть про це говорити, тим краще", – стверджує він.

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