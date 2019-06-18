Зникнення дівчинки на Одещині: опубліковано фото ймовірного авто викрадачів

У мережі опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали 11-річну Дашу Лук'яненко.

Як повідомляє ТСН, поліція відстежує авто, які проїжджали через село в Одеській області в той час, коли зникла дівчинка.

Правоохоронці повідомили, що обшукали практично весь район. Зазначається, що викрадену дитину, найімовірніше, кудись вивезли.

Додамо, що в мережі поширюють фото одного з автомобілів, який зняла камера на виїзді з райцентру. На знімку показаний сірий ВАЗ "дев'ятка", держномер 137-17 ОА.

До того ж зараз шахраї намагаються нажитися на горі родини. Рідним дівчинки телефонував невідомий і вимагав 10 тисяч доларів за інформацію про їхню дитину. Поліція спрацювала оперативно і затримала жителя Миколаївського району за шахрайські дії і вимагання.

У поліції кажуть, що пошуки не припиняються, триває оперативна робота, задіяні літаки з відеокамерами, особлива увага – до київської траси.

Авто можливих викрадачів Скріншот

Даша Лук'яненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і досі її місцеперебування залишиться невідомим.

Зазначимо, що дівчинку цілодобово шукають півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

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