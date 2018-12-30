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''Знаю прізвище'': Луценко заявив про прорив у справі про вбивство Гандзюк

6.2тЧитати матеріал російською

Слідству відоме прізвище замовника вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, але прокурор досі збирає докази.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Слідство назве. Прізвище буде озвучене тоді, коли прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", — сказав Луценко у відповідь на запитання, хто вбив Катю Гандзюк.

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Катя Гандзюк

Катя Гандзюк

facebook.com/gandziukgate/

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Катерина ГандзюкЮрій Луценко
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура Українирозслідування
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Пучка Володя
Пучка Володя
как уже затрахали вот такие недопрокуроры...чего ты в интернете об этом звиздишь...и не стыдно ему..приступник ходит на свободе а он тут распинается..если ты нормальный прокурор так посади а потом трынди..а так потрындит как баба базарная а потом оказывается уже некого ловить все смотали удочки..да не прокурор а п....добол какой то
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Что может алкаш и пиздобол без образования-пиздеть и воровать!
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Дегтярев Константин
Дегтярев Константин
Во дает картавый через прессу шантажирует заказчика:емли тот даст ему деньги не скажет хто такой ну а если не даст расскажет всем
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