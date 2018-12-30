''Знаю прізвище'': Луценко заявив про прорив у справі про вбивство Гандзюк

Слідству відоме прізвище замовника вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, але прокурор досі збирає докази.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".
"Слідство назве. Прізвище буде озвучене тоді, коли прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", — сказав Луценко у відповідь на запитання, хто вбив Катю Гандзюк.
Катя Гандзюк
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу. Після цього поліція перекваліфікувала справу в закінчене умисне вбивство.
Гандзюк була відома своєю проукраїнською позицією, а також критикою на адресу органів влади, зокрема обласного управління Нацполіції Херсонщини.