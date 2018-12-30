''Знаю прізвище'': Луценко заявив про прорив у справі про вбивство Гандзюк

Слідству відоме прізвище замовника вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, але прокурор досі збирає докази.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі "5 каналу" в програмі "Рандеву".

"Слідство назве. Прізвище буде озвучене тоді, коли прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", — сказав Луценко у відповідь на запитання, хто вбив Катю Гандзюк.

Катя Гандзюк facebook.com/gandziukgate/

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: