Знайшли в холодильнику: стали відомі подробиці жахливої смерті українців в Польщі

Двоє українців, яких знайшли мертвими в холодильній камері в Польщі, виявилися родичами.
Керівник консульського відділу посольства України в Варшаві Світлана Криса повідомила, що загиблі - дядько і племінник, передає Укрінформ.
За її словами, чоловіки родом з Тернопільської області легально працювали в Польщі.
Дипломат повідомила, що розтин тіл відбудеться 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на 14 жовтня.
Фото з місця НП
RMF24.pl
Як писав OBOZREVATEL, раніше українського актора, який працював в піцерії в Польщі, жорстоко побив власник закладу.
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