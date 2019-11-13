Знайшли в холодильнику: стали відомі подробиці жахливої смерті українців в Польщі

Двоє українців, яких знайшли мертвими в холодильній камері в Польщі, виявилися родичами.

Керівник консульського відділу посольства України в Варшаві Світлана Криса повідомила, що загиблі - дядько і племінник, передає Укрінформ.

За її словами, чоловіки родом з Тернопільської області легально працювали в Польщі.

Дипломат повідомила, що розтин тіл відбудеться 13 листопада, а їх вивезення в Україну планується на 14 жовтня.

Фото з місця НП RMF24.pl

Як писав OBOZREVATEL, раніше українського актора, який працював в піцерії в Польщі, жорстоко побив власник закладу.

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