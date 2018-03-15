"Знайшли пістолет і гранату": Савченко вивели із залу Ради

Депутата Верховної Ради Надію Савченко вивели з сесійної зали через "погрози з її сторони".

Про це журналістам заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передають "Українські Новини".

"Савченко вивели із зали, була ситуація, яка носила певні загрози для оточуючих. Надію Савченко попросили вийти із зали", - сказала вона.

При цьому на уточнююче питання журналістів, у чому саме полягала загроза, Луценко не відповіла.

У свою чергу журналіст Сергій Іванов повідомив у Facebook, що Савченко вивели із зали нардепи Висоцький, Левус і Бондар, оскільки у неї нібито знайшли пістолет і ручну гранату.

Пізніше фотограф Ян Доброносов опублікував відео, як кілька нардепів випроваджують Савченко із залу парламенту.

Нагадаємо, 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт у будівлі Верховної Ради. Пізніше в парламент було внесено подання на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У свою чергу Савченко закликала українців і військових до держперевороту.