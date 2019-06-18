Знайшли палець: з'явилися моторошні подробиці пошуків 11-річної дівчинки на Одещині

Волонтери, які допомагають у пошуках зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, знайшли в Іванівському районі Одеської області на узбіччі дороги частину пальця дорослої людини.

Палець був загорнутий у великий целофановий пакет, у якому також лежав чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами, пише "Думская".

Страшну знахідку передали в поліцію. Поки невідомо, чи пов'язано це якось зі зникненням дитини.

Думская

Також повідомляється, що 17 червня ввечері гвардійці виявили незареєстровану свіжу могилу без надгробки. Копнувши, вони побачили людські останки, які були загорнуті у целофан.

Судові медики встановили, що тіло належить дорослому чоловіку. Трохи пізніше його впізнали — ним виявився місцевий бездомний. Причини смерті людини з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття у танцювальний гурток і досі її місцеперебування залишається невідомим.

Дівчинку цілодобово шукають півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

У мережі також опублікували фото автомобіля, на якому, можливо, викрали Дашу.

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