ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Знайшли палець: з'явилися моторошні подробиці пошуків 11-річної дівчинки на Одещині

3.3тЧитати матеріал російською

Волонтери, які допомагають у пошуках зниклої 11-річної Дар'ї Лук'яненко, знайшли в Іванівському районі Одеської області на узбіччі дороги частину пальця дорослої людини.

Палець був загорнутий у великий целофановий пакет, у якому також лежав чоловічий одяг, канати і покривало з кривавими плямами, пише "Думская".

Страшну знахідку передали в поліцію. Поки невідомо, чи пов'язано це якось зі зникненням дитини.

Знайшли палець: з'явилися моторошні подробиці пошуків 11-річної дівчинки на Одещині

Думская

Також повідомляється, що 17 червня ввечері гвардійці виявили незареєстровану свіжу могилу без надгробки. Копнувши, вони побачили людські останки, які були загорнуті у целофан.

Новини
Під Києвом знайшли зниклу безвісти 11-річну дівчинку

Судові медики встановили, що тіло належить дорослому чоловіку. Трохи пізніше його впізнали — ним виявився місцевий бездомний. Причини смерті людини з'ясовують правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Тег
викрадення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Такое огромное количество целлофана можно найти только на нескольких предприятиях. В отличие от полиэтилена целлофан сейчас используется нечасто, например, для упаковки сигарет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel