Знайшли оголеною: на Дніпропетровщині одноліток згвалтував і вбив семикласницю

На Дніпропетровщині в суботу, 2 червня, була згвалтована і убита учениця 7-го класу.

Її оголений труп з ознаками насильницької смерті був виявлений в лісопосадці поруч із селищем, повідомляє перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Зазначено, що в поліцію звернулася молода жінка, яка повідомила про зникнення її неповнолітньої дочки, 2004 р.н., учениці 7-го класу. Було встановлено, що дитина була в місцевому клубі, потім її ніхто не бачив.

Увечері стало ясно, що дитину вбили. "За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина, ймовірно, була згвалтована", - йдеться в повідомленні.

Вранці 3 червня поліцією був встановлений підозрюваний - це хлопець на рік старшеий від вбитої.

"Тільки за травень кількість малолітніх і неповнолітніх дітей, які стали об'єктами зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом росла кожен день", - звертає увагу Аброськін.

При цьому він описав найстрашніші випадки, які сталися незадовго до цього.

"На жаль, у нашому суспільстві, є домінуюча позиція - краще замовкнути, ніж сказати.Так не повинно бути, діти повинні з дитинства звикати жити в суспільстві, де за вчинення злочинів у відношенні дітей жорстко карають... Всі причетні до статевих насильницьких дій над дітьми, які були засуджені, повинні бути відомі суспільству", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні поточного року на Тернопільщині 16-річний хлопець згвалтував восьмирічного хлопчика, який заважав йому рибалити.