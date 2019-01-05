МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: подробиці та фото 18+

20.8тЧитати матеріал російською

Дівчину, яку мертвою знайшли у валізі в Дніпрі, впізнали. Нею виявилася 19-річна студентка Дарія Білоус.

Як повідомляє "Інформатор", інформацію, яка спершу з'явилася в мережі, підтвердили родичі померлої.

Дівчина родом із Харківської області, в Дніпро приїхала тоді, коли вступила до коледжу на 12-му кварталі. Вона проживала в гуртожитку. З моменту приїзду в місто перебувала під опікою місцевих соціальних служб, оскільки її батьків позбавили батьківських прав, коли дівчині було 17 років.

Новини
Шукав ялинку – знайшов труп: у Києві сталася трагедія
Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

instagram.com/daria_bilous

Відомо, що Новий рік дівчина святкувала в Києві, у четвер, 3-го січня, вона востаннє вийшла на зв'язок, повідомивши, що з нею все добре і вона їде додому. Вже наступного дня її телефон був відключений.

Родичам не відомо, з ким вона святкувала, у якій компанії поверталася додому та куди пішла, коли приїхала.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Світлина: Денис Чубченко, "Інформатор"

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Світлина: Денис Чубченко, "Інформатор"

Новини
На будівництві під Києвом знайшли понівечений труп жінки: деталі звірячого вбивства

Нагадаємо, 5 грудня співробітники обласної поліції звернулися з проханням про допомогу в пізнанні дівчини. Вони опублікували її світлини.

У коментарях до їх посту кілька користувачів додали посилання на сторінку померлої в соцмережі.

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: фото 18+

facebook.com/PoliceDniproRegion

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 — умисне вбивство. Для того, щоб встановити причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як писав OBOZREVATEL, валізу з трупом дівчини було знайдено у сміттєвому баку. Вона була з оголеним торсом — у бюстгальтері та в джинсах. При цьому на тілі, за результатами попереднього огляду, видимих слідів насильницької смерті виявлено не було.

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
42
1
Смішно
1
Цікаво
70
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Проходил мимо
Проходил мимо
Мда, не повезло...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Скорее всего алкогольное или наркотическое опьянение. Отдыхала в незнакомой компании или с мужиком. Кто-то тупо решил избавиться от трупа. А синева- это трупные пятна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
кацман Саша
кацман Саша
Это пиздец
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги