Знайдений у валізі оголений труп дівчини впізнали: подробиці та фото 18+

Дівчину, яку мертвою знайшли у валізі в Дніпрі, впізнали. Нею виявилася 19-річна студентка Дарія Білоус.

Як повідомляє "Інформатор", інформацію, яка спершу з'явилася в мережі, підтвердили родичі померлої.

Дівчина родом із Харківської області, в Дніпро приїхала тоді, коли вступила до коледжу на 12-му кварталі. Вона проживала в гуртожитку. З моменту приїзду в місто перебувала під опікою місцевих соціальних служб, оскільки її батьків позбавили батьківських прав, коли дівчині було 17 років.

instagram.com/daria_bilous

instagram.com/daria_bilous

instagram.com/daria_bilous

instagram.com/daria_bilous

instagram.com/daria_bilous

Відомо, що Новий рік дівчина святкувала в Києві, у четвер, 3-го січня, вона востаннє вийшла на зв'язок, повідомивши, що з нею все добре і вона їде додому. Вже наступного дня її телефон був відключений.

Родичам не відомо, з ким вона святкувала, у якій компанії поверталася додому та куди пішла, коли приїхала.

Фото з місця інциденту Світлина: Денис Чубченко, "Інформатор"

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту Світлина: Денис Чубченко, "Інформатор"

Нагадаємо, 5 грудня співробітники обласної поліції звернулися з проханням про допомогу в пізнанні дівчини. Вони опублікували її світлини.

У коментарях до їх посту кілька користувачів додали посилання на сторінку померлої в соцмережі.

Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

facebook.com/PoliceDniproRegion

facebook.com/PoliceDniproRegion

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 — умисне вбивство. Для того, щоб встановити причину смерті, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як писав OBOZREVATEL, валізу з трупом дівчини було знайдено у сміттєвому баку. Вона була з оголеним торсом — у бюстгальтері та в джинсах. При цьому на тілі, за результатами попереднього огляду, видимих слідів насильницької смерті виявлено не було.