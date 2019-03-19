"Знадобиться все по Карпати": Соловйов знову заговорив про повну окупацію України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що якщо Росії не сподобається політика, яку буде надалі вести Україна, то вона може окупувати всі її території до Карпатських гір.

Нахабні загрози він озвучив під час суперечки з українським політологом Василем Вакаровим в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Все почалося з того, що Вакаров висловив упевненість у тому, що Росія не приєднала до себе Донбас за прикладом Криму, оскільки він не несе для неї ніякої практичної цінності.

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Якщо ви говорите, що Крим і кримчани зараз перебувають у безпеці, то чому в небезпеці Донецьк і Луганськ? Чому ви не до кінця зробили свою гру? Тому що геостратегічно вам Донбас не потрібен", — сказав українець.

Однак Соловйов вирішив використати його претензії для чергової порції гучних залякувань України і погроз втрати нових територій.

"Ні, не з цього. Тому що ми завжди діємо чітко за законом. Не хвилюйтеся, будете себе погано вести — нам геостратегічно по Карпати все знадобиться", — єхидно висловився рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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