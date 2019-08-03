Змило машини і порозбивало вулиці: Одесу накрив найсильніший шторм

В Одесі в суботу, 3 серпня, пройшла надсильна злива, затопивши практично все місто.

Потік води на вулицях був такої сили, що зміг знести десяток піпаркованних автомобілів і розвалити зливовий колектор на Карантинному спуску, пише "Думская" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, складні погодні умови завадили літаку авіакомпанії "Австрійські авіалінії" здійснити посадку в міському аеропорту.

"Ембрайєр-195" із Відня через погану видимість не зміг сісти, змушено пішовши на друге коло.

Наслідки шторму в Одесі Думская

У міському районі Пересип через воду зупинився рух трамваїв. Рух авто було ускладнено на всіх вулицях Одеси.

На вулиці Митна площа, наприклад, застряг пасажирський автобус Очаків-Одеса.

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Наслідки шторму в Одесі Думская

Як писав OBOZREVATEL, трохи раніше, 30 липня, в Одесі також розгулялася негода – по місту пронеслися проливний дощ із градом і піщана буря.

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