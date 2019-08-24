Как и следовало ожидать, побывавший не так давно “в гостях” в СИЗО у агента Кремля Кирилла Вышинского другой агент Кремля, Алексей Венедиктов, доходчиво объяснил надежды, возложенные Белокаменной на арестанта. Напомню, что для Кремля крайне важно, дабы Вышинский продолжал прибывать под арестом, что подтвердил Венедиктова своим заявлением, а именно: "Как украинский гражданин он (Вышинский) намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца".

То есть задача Вышинского выйти после развала дела как гражданин Украины, по закону Савченко или по решению суда, и, приняв на себя образ "жертвы режима и честный журналист" вновь приступить к подрывной деятельности внутри Украины.

Подтверждением тому стало то, что в списках на обмен с Россией главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского – нет. Нет, поскольку он сам отказался от обмена, якобы не признавая свою вину в деле о госизмене.

Согласно заявлению адвоката Вышинского Андрея Доманского, дословно: "Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал".

И это, если честно, крайне забавно.

Дело в том, что 1 июня 2018 года, то есть, более года назад, Кирилл Вышинский, в ходе рассмотрения своего дела в суде Херсона заявил, что отказывается от украинского гражданства! И не просто отказался, а вместе с тем попросил лично Путина предоставить защиту и принять меры по его освобождению как гражданина РФ.

Конечно, сказать это одно, а лишение гражданства это не сиюминутный юридический процесс. Но, сразу после встречи с Венедиктовым, Вышинский вдруг вновь стал себя позиционировать как гражданин Украины, который будет в украинском суде себя защищать согласно закону Украины. Пафосно, но до примитивного банально.

Примитивно, поскольку даже слепо-глухо-немому понятно, что в ходе встречи с Вышинским, Венедиктов ему передал указания, прикрыть рот и больше подобную инициативу с отказом от украинского гражданства не проявлять. Москве Кирюха нужен и даже выгоден в украинском суде украинским гражданином.

А потому, “девочки” играют по нотам, предсказуемо и примитивно – никакой интриги.

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