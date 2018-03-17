"Злочинна схема": У Луценка назвали причину обшуків на "Новій пошті"

Обшуки в офісах "Нової пошти" пов'язані з підозрами посадових осіб в несплаті податків в особливо великих розмірах.

Про це в Facebook розповіла прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, заявивши про використання цілої злочинної схеми.

"За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах", - написала Сарган.

Вона зазначила, що в зв'язку з цим були відкриті кримінальні провадження у ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

За словами Сарган, генеральний прокурор України Юрій Луценко розслідування взяв під особистий контроль, і на наступному тижні він заслухає матеріали справи в присутності адвокатів представників "Нової пошти".

"Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ "Нова пошта" не буде отримано, кримінальне провадження буде закрито", - додала прес-секретар.

Як писав "Обозреватель", недавно "Нова пошта" заявила про зміну тарифної сітки.