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30 листопада • оновлено в 11:25
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Зливали таємну інформацію: у справі "короля контрабанди" Альперіна розкрилися нові факти

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Затриманий НАБУ "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін активно співпрацював із правоохоронцями. Вони надсилали йому таємну інформацію про кримінальні провадження.

Зокрема, щодо запланованих обшуків та інших слідчих дій. Про це, на засіданні з обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у "контрабандній справі" працівників Київської митниці, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє "Слідство. Інфо".

Зазначається, що під час обшуків детективи НАБУ і прокурори САП вилучили в Альперіна телефон, а також іншу техніку, де й виявили відповідні докази.

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Вадим Альперін

Вадим Альперін

Українська правда

"У листопаді 2017 року керівник злочинної організації Альперін отримав інформацію від абонента, підписаного як "прокур. Сергей область" про те, що він готовий з’ясувати фабулу в справі за грошову винагороду", – заявив прокурор.

Водночас за декілька днів до цього "контрабандист" отримав на електронну пошту довідку щодо того ж кримінального провадження. У ній містилася інформація про заплановані негласні слідчі та розшукові дії.

Крім цього, у 2018 році Альперіну надійшло повідомлення від абонента "Саша Казна" – із фотографіями матеріалів кримінального провадження. За словами прокурора САП, це була фотографія із відповіддю Державної казначейської служби на запит НАБУ щодо арештованих рахунків, імовірно, пов’язаних з Альперіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
контрабанда
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна
Теги
контрабанда кримінал Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Petrov Valery
Petrov Valery
Текст статьи переведён с суржика переводчиком Гугл?
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