Зливали таємну інформацію: у справі "короля контрабанди" Альперіна розкрилися нові факти

Затриманий НАБУ "король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін активно співпрацював із правоохоронцями. Вони надсилали йому таємну інформацію про кримінальні провадження.

Зокрема, щодо запланованих обшуків та інших слідчих дій. Про це, на засіданні з обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у "контрабандній справі" працівників Київської митниці, розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє "Слідство. Інфо".

Зазначається, що під час обшуків детективи НАБУ і прокурори САП вилучили в Альперіна телефон, а також іншу техніку, де й виявили відповідні докази.

Вадим Альперін Українська правда

"У листопаді 2017 року керівник злочинної організації Альперін отримав інформацію від абонента, підписаного як "прокур. Сергей область" про те, що він готовий з’ясувати фабулу в справі за грошову винагороду", – заявив прокурор.

Водночас за декілька днів до цього "контрабандист" отримав на електронну пошту довідку щодо того ж кримінального провадження. У ній містилася інформація про заплановані негласні слідчі та розшукові дії.

Крім цього, у 2018 році Альперіну надійшло повідомлення від абонента "Саша Казна" – із фотографіями матеріалів кримінального провадження. За словами прокурора САП, це була фотографія із відповіддю Державної казначейської служби на запит НАБУ щодо арештованих рахунків, імовірно, пов’язаних з Альперіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди. 26 листопада був заарештований один із можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом із ним затримано ще 9 осіб – 6 з них теж митники.

Вадим Альперін вважається "головним гравцем" в схемах. За інформацією ЗМІ, його хтось міг попередити про активність правоохоронців, тому він встиг сховатися.

Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом із адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, якого називають "королем контрабанди" з Одеси.

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