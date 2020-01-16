Зливала інформацію в "ДНР": СБУ викрила військову Нацгвардії

Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишню військову Національної гвардії, яку завербували спецслужби "ДНР".

Жінка сприяла діяльності терористів, передавала інформацію про виконання українською військовою частиною бойових завдань в районі проведення ООС. Про це повідомили на сайті СБУ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оперативники спецслужби встановили, що в поле зору так званої спецслужби "ДНР" жінка потрапила в 2015 році під час проходження військової служби в одній з військових частин Нацгвардії.

"Представники "МГБ ДНР" здійснили її вербування, провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, дали агентурний псевдонім, зумовили способи двостороннього і екстреного зв'язку. В ході подальших комунікацій вони відпрацювали завдання зі збору та передачі інформації про виконання військовою частиною бойових завдань в районі проведення ООС (АТО), а також хотіли отримати персональні дані українських військовослужбовців і членів їх сімей", - повідомили в СБУ.

Використовуючи спеціально створені акаунти в забороненої російської соцмережі, військовослужбовець збирала і передавала необхідні терористам відомості.

СБУ викрила військову Нацгвардії СБУ

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці і виявили комп'ютерну техніку з доказами спілкування з бойовиками. Як відзначили в СБУ, підозрювана дала свідчення про обставини свого вербування і співпраці з "МГБ ДНР".

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації), судом обрано запобіжний захід. Їй загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Головне управління Військової служби правопорядку Збройних сил України провело розслідування за фактом висловлювань полковника Олексія Ноздрачева про необхідність примирення з терористами "Л/ДНР".

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