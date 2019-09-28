"Зізнався, що нацист..." Командир "Грузинського легіону" розповів про іноземців на Донбасі

Воювати за Україну на Донбасі приїжджають громадяни Індії, Бразилії, Пуерто-Ріко, США, Великобританії, Мексики, Японії та інших країн.

Про те, що спонукає іноземців виступити проти агресії Росії, в ефірі ObozTV розповів боєць АТО, командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

"Я можу назвати дуже багато національностей, які були в "Грузинському легіоні". До нас приїжджала людина з Індії, з Делі. З Японії у нас було троє осіб. Бразилія. Пуерто-Ріко. Зрозуміло, Сполучені Штати. Зі США була найбільша група осіб, які допомагали і допомагають Україні. Дуже багато хлопців приїжджали з Британії. З Мексики була людина...", – поділився Мамулашвілі.

За його словами, в основному це професійні військові, багато з яких пройшли місії Афганістану та Іраку.

"Ці хлопці досить довго навчали деякі українські батальйони", – уточнив він.

Нациста з Норвегії відправили додому

Мамулашвілі зауважив, що він як командир підрозділу особисто проводив бесіди з кожним новобранцем.

"Індивідуально розмовляв з кожним, щоб зрозуміти, що ця людина не приїхала просто вбивати. Це для нас неприйнятно", – наголосив військовий.

Він визнав, що траплялися подібні прецеденти.

"Така людина була, скажімо, з Норвегії. Він одразу зізнався, що нацист і приїхав вбивати людей. На якому боці воювати – йому було байдуже... Ми таких людей супроводжуємо назад, щоб вони не накоїли чогось", – запевнив Мамулашвілі.

"І було кілька прецедентів, коли приїжджали люди – і не розуміли, чому вони приїхали. Це були професійні військові, але мотивації – тієї, яку я хотів у них бачити – у них не було", – додав він.

Японець приїжджав повернути Росії "борг" за Курили

Як інший приклад Мамулашвілі навів бійця з Японії.

"Він свою мотивацію пояснив. Він сказав, що Японія зазнала такої ж агресії, як і Україна сьогодні. Згадував і Курильські острови, частину, яку Росія відрізала від Японії. На підсвідомому рівні вони знали, що повинні повернути "борг" Росії", – розповів він.

Іноземці приїжджають на Донбас воювати за Україну Flickr.com/ministryofdefenceua

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