"Зима відступила": у МВС показали пастки для авто на трасі

Зима в Україні відступила, але на зміну їй прийшла величезна грязюка на дорогах.

Прес-служба МВС показала справжні пастки для автомобілів.

У суботу, 24 березня, рятувальникам довелося витягати з них шість машин.

"Черговим караулом 14 Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували вантажний автомобіль, який знаходився в межах Доманівського району на 158 кілометрі автодороги Р-75 Тимкове-Балта-Олександрівка. А в смт. Очаків на вул. Першотравнева рятувальники 22 Державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу по вилученню вантажного автомобіля, який з'їхав на ґрунтову дорогу і застряг", - сказано в повідомленні.

При цьому правоохоронці закликають бути вкрай обережними.

"Якщо негода застала вас у дорозі, не впадайте у відчай. Телефонуйте на гарячу лінію 101", - заявили вони.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували фото і відео, які показують жахливий стан дороги Миколаїв - Кропивницький.