"Зі зброєю в руках!" У мережу потрапили кадри "військових" дітей у Криму

В окупованому Росією Криму дітей продовжують мілітаризувати. Вони проходять так звані навчання у військовій формі і зі зброєю.

Кадри з'явилися в Twitter користувача Roksolana Today & Крим. На них – діти з клубу "Патріот", який знаходиться в Євпаторії (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Вчора, у неділю дітки прекрасно відпочивали. Зі зброєю у руках. Прошу @Crimea_Prok (прокуратура Криму – ред.) Перевірити діяльність цієї організації і вжити заходів до причетних до мілітаризації юних українських громадян", – сказано в пості.

У Криму діти проходять навчання із зброєю Twitter Roksolana Today & Крим

клуб "Патріот" у Євпаторії Twitter Roksolana Today & Крим

Євпаторія

Вчора, у неділю дітки прекрасно відпочивали

Зі зброєю в руках

Прошу @Crimea_Prok перевірити діяльність цієї організації і вжити заходів до причетним до мілітаризації юних українських громадян https://t.co/wd8cyu4iCh pic.twitter.com/CeVCNQhMhD - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 16 вересня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові фото з воєнізованого дитячого табору "Юнарміі" в окупованому Росією Джанкої (АР Крим). Там дітям нав'язують військову пропаганду і з малих років готують взяти в руки зброю.

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