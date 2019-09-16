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16 вересня • оновлено в 13:17
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"Зі зброєю в руках!" У мережу потрапили кадри "військових" дітей у Криму

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В окупованому Росією Криму дітей продовжують мілітаризувати. Вони проходять так звані навчання у військовій формі і зі зброєю.

Кадри з'явилися в Twitter користувача Roksolana Today & Крим. На них – діти з клубу "Патріот", який знаходиться в Євпаторії (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Вчора, у неділю дітки прекрасно відпочивали. Зі зброєю у руках. Прошу @Crimea_Prok (прокуратура Криму – ред.) Перевірити діяльність цієї організації і вжити заходів до причетних до мілітаризації юних українських громадян", – сказано в пості.

У Криму діти проходять навчання із зброєю

У Криму діти проходять навчання із зброєю

Twitter Roksolana Today & Крим

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Бійня у Керчі: в мережі показали знакові фото дітей зі зброєю у Криму
клуб "Патріот" у Євпаторії

клуб "Патріот" у Євпаторії

Twitter Roksolana Today & Крим

Як писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися нові фото з воєнізованого дитячого табору "Юнарміі" в окупованому Росією Джанкої (АР Крим). Там дітям нав'язують військову пропаганду і з малих років готують взяти в руки зброю.

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Andria Viktor
Andria Viktor
Нет детства,муштра как бытие.готовят пуш.мясо на будущее.
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