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20 лютого • оновлено в 22:12
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Зі стріляниною запхали в багажник: у Львові відкрито викрали людину. Фото

1.5т
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У четвер, 20 лютого, у Львові озброєні злочинці посеред вулиці викрали перехожого.

Невідомі зробили кілька пострілів, помістили чоловіка в багажник Chevrolet і поїхали в невідомому напрямку в супроводі позашляховика BMW. Про це повідомили на сайті Нацполіціі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Автомобілі зловмисників затримали на різних вулицях міста. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого чоловіка. Поліцейські почали встановлювати особу потерпілого і дані затриманих.

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У Львові викрали чоловіка

У Львові викрали чоловіка

Сайт Нацполіціі

Слідчі порушили кримінальне провадження у попередній кваліфікації - ч.4 ст290 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

У Львові викрали чоловіка

У Львові викрали чоловіка

Сайт Нацполіціі

У Львові викрали чоловіка

У Львові викрали чоловіка

Сайт Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі озброєні злочинці викрали жінку і вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Львів
Тег
викрадення
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