У четвер, 20 лютого, у Львові озброєні злочинці посеред вулиці викрали перехожого.

Невідомі зробили кілька пострілів, помістили чоловіка в багажник Chevrolet і поїхали в невідомому напрямку в супроводі позашляховика BMW. Про це повідомили на сайті Нацполіціі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Автомобілі зловмисників затримали на різних вулицях міста. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого чоловіка. Поліцейські почали встановлювати особу потерпілого і дані затриманих.

У Львові викрали чоловіка Сайт Нацполіціі

Слідчі порушили кримінальне провадження у попередній кваліфікації - ч.4 ст290 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

У Львові викрали чоловіка Сайт Нацполіціі

У Львові викрали чоловіка Сайт Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі озброєні злочинці викрали жінку і вимагали у неї 300 тисяч доларів.

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