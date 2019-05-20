Зі скандального екс-нардепа хочуть зняти судимість: у розслідуванні трапився новий поворот

Прокуратура Києва подала апеляцію на рішення суду про дострокове зняття судимості з колишнього нардепа Віктора Лозинського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як повідомляє прес-служба, постанову Дніпровського райсуду оскаржила київська місцева прокуратура №4. Наголошується, що під час засідання суд належним чином не перевірив інформацію про те, як Лозинський довів своє виправлення.

Прокуратура просить суд скасувати постанову райсуду і прийняти нову, якою відмовити в задоволенні клопотання про зняття судимості з Лозинського.

"Клопотання сторони захисту не містило характеристик за місцем проживання, роботи або органів, які здійснюють нагляд за особою, яка має судимість, щодо його поведінки і реального виправлення.

Також не були надані дані про відшкодування заподіяної злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення, зокрема про вчинення або невчинення нових кримінальних злочинів", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначені обставини не були розглянуті й досліджені на судовому засіданні.

Віктор Лозинський LIGA.net

Нагадаємо, 16 червня 2009 року відбувся інцидент, у результаті якого загинув 55-річний житель села Грушка Ульянівського району Кіровоградської області Валерій Олійник.

У 2013 році суд довів причетність нардепа до злочину. Лозинського засудили на 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських спонукань (за ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 КК).

Незабаром Бориспільський районний суд Київської області звільнив Лозинського завдяки "закону Савченко". Згідно з цим законом, йому скоротили термін, зарахувавши кожен день перебування в СІЗО до вироку за два.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня 2016 року Лозинський вийшов на свободу, а вже 6 квітня Апеляційний суд Київської області відхилив апеляцію прокуратури на рішення Бориспільського районного суду Київської області про умовно-дострокове звільнення Лозинського.

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