Журналістка розповіла про багатомільйонну схему Микитася в Чорнобилі: Зеленський промовчав

У фільмі про першу річницю президентства Володимир Зеленський похвалився боротьбою з корупцією. У якості прикладу успішного кейсу він привів скандальну справу "Укрбуду", але не розповів правду про чинну схему ексголови компанії.

Так, Зеленський промовчав про те, що Максим Микитась продовжує отримувати десятки мільйонів гривень з держбюджету. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Світлана Крюкова.

"Мало того, що (Микитась. – Ред.) заставу не вніс і зберігся на волі, так ще і продовжує отримувати гроші з держбюджету за проєктом будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобилі. Той самий, в пожежах", – зазначила вона.

Микитась та Зеленський

За словами Крюкової, генеральний підрядник проєкту "Укрбудмонтаж" повністю контролюється Микатасем через Андрія Сальника, родича його дружини.

"І незважаючи на те, що Микитась вже підозрюється в мільйонному присвоєнні чужих коштів, кримінальними провадженнями мічений корупціонер, держава спонсує його, перераховуючи гроші на підконтрольні йому структури", – додала журналістка.

За її даними, тільки за січень-квітень "Енергоатом" переказав 55,4 млн грн, які, очевидно, пішли експрезиденту "Укрбуду" на внесення застави, оскільки до субпідрядників гроші не дійшли.

Співорганізатор цієї схеми – Ігор Орлов, перший заступник генерального директора з нових ядерних установок, за вказівкою якого всі гроші перераховуються Микитасю.

"Володимире Олександровичу, а чому про це не показали у вашому фільмі. Ви вже в темі? Чи вже в долі?" – звернулася Крюкова до президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.

Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.

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