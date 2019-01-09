Журналіст розповів, за що Фукса затримали в Мексиці

Скандальний російський і український олігарх Павло Фукс, який прилетів до Мексики 7 січня разом із нардепом, заступником голови "Народного фронту" Андрієм Іванчуком, був одразу ж затриманий і відправлений у "мавпятник".
Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Бойко. Уточнюється, що бізнесмен і політик прибули чартерним рейсом NBR 537-7813. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить близько 200 тис. євро в один кінець.
Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися в київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть до кишені олігарха.
Як зазначив Бойко, причиною затримання Фукса стало те, що він намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт і яку він отримував як громадянин РФ.
"Природно, що під час паспортного контролю листок із візою з російського паспорта був видалений, віза анульована, а Фуксу довелося, перебуваючи за ґратами, оформляти нову візу США, декларуючи по-новому своє майно. При цьому йому ще й довелося віддати для огляду свій телефон і назвати пароль доступу", — написав журналіст.
Він передбачає, що, можливо, це було зроблено з метою зловити Фукса на брехні та підвести його під юрисдикцію США, де в заручниках опинилася б його дружина, яка має у Сполучених Штатах право на проживання і чималі активи.
Павло Фукс
Деловая столица
Бойко також уточнює, що після оформлення американської візи Фукс був звільнений, але одразу ж затриманий повторно — на запит ФБР — із метою огляду і допиту як фігуранта розслідування.
"Жодних формальних перешкод для перебування на території Мексики у Фукса зараз, дійсно, немає, про можливий арешт не йдеться. Але, судячи з усього, Фукса "відпрацьовують" із метою пред'явлення звинувачення", — наголосив журналіст.
"До речі, другим фігурантом розслідування, разом із Фуксом, є народний депутат України Віталій Хомутинник. Суть справи дуже проста — Фукс і Хомутинник заплатили лобістові у США за те, щоб потрапити на інавгурацію Трампа, але отримали місця, які, з їх точки зору, не відповідали їхньому статусу і сплаченим грошам", — додав журналіст.
За його інформацією, тоді олігарх і нардеп стали погрожувати лобістові, вимагаючи гроші назад.
"Вони думали, що ці гроші лобіст поклав собі в кишеню, тоді як кошти насправді були оформлені як добровільне пожертвування і зараховані в касу Республіканської партії. Тепер лобіст заявив у ФБР про погрози з боку Фукса і Хомутинника, ну і почалося..." — підсумував Бойко.
Нагадаємо, від джерел у дипломатичних колах OBOZREVATEL стало відомо, що Віталій Хомутинник прилетів у Канкун на власному літаку із сім'єю.
Всі троє учасників інциденту збиралися відсвяткувати в Мексиці приватний захід. Так, за нашими даними, Канкун не був їхнім кінцевим пунктом призначення — вони прямували в Тулум.
Факт затримання Фукса підтвердила і журналістка програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька.
У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у скандального олігарха дійсно були проблеми із в'їздом до Мексики, проте вони вже вирішені.
Віталій Хомутинник
LIGA.net
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього у кишеню путінського мільярдера.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
Зокрема, він почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, поширювати банерну рекламу, а також планував розганяти дезінформацію із проплачених бордів.
Для реалізації свого плану Фукс залучив активіста "Дорожнього контролю" і блогера Андрія Дзіндзю. Той, виконуючи вказівки свого покровителя, нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського, також приєднався до поширення брехливої інформації про Бродського у мережі.
Дізнавшись про всі спроби дискредитації із боку олігарха, Бродський заявив, що захищатиме репутацію від провокацій Фукса у суді.