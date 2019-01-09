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Журналіст розповів, за що Фукса затримали в Мексиці

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Скандальний російський і український олігарх Павло Фукс, який прилетів до Мексики 7 січня разом із нардепом, заступником голови "Народного фронту" Андрієм Іванчуком, був одразу ж затриманий і відправлений у "мавпятник".

Про це на сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Бойко. Уточнюється, що бізнесмен і політик прибули чартерним рейсом NBR 537-7813. За інформацією OBOZREVATEL, вартість чартеру становить близько 200 тис. євро в один кінець.

Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися в київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть до кишені олігарха.

Як зазначив Бойко, причиною затримання Фукса стало те, що він намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт і яку він отримував як громадянин РФ.

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"Природно, що під час паспортного контролю листок із візою з російського паспорта був видалений, віза анульована, а Фуксу довелося, перебуваючи за ґратами, оформляти нову візу США, декларуючи по-новому своє майно. При цьому йому ще й довелося віддати для огляду свій телефон і назвати пароль доступу", — написав журналіст.

Він передбачає, що, можливо, це було зроблено з метою зловити Фукса на брехні та підвести його під юрисдикцію США, де в заручниках опинилася б його дружина, яка має у Сполучених Штатах право на проживання і чималі активи.

Павло Фукс

Павло Фукс

Деловая столица

Бойко також уточнює, що після оформлення американської візи Фукс був звільнений, але одразу ж затриманий повторно — на запит ФБР — із метою огляду і допиту як фігуранта розслідування.

"Жодних формальних перешкод для перебування на території Мексики у Фукса зараз, дійсно, немає, про можливий арешт не йдеться. Але, судячи з усього, Фукса "відпрацьовують" із метою пред'явлення звинувачення", — наголосив журналіст.

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"До речі, другим фігурантом розслідування, разом із Фуксом, є народний депутат України Віталій Хомутинник. Суть справи дуже проста — Фукс і Хомутинник заплатили лобістові у США за те, щоб потрапити на інавгурацію Трампа, але отримали місця, які, з їх точки зору, не відповідали їхньому статусу і сплаченим грошам", — додав журналіст.

За його інформацією, тоді олігарх і нардеп стали погрожувати лобістові, вимагаючи гроші назад.

"Вони думали, що ці гроші лобіст поклав собі в кишеню, тоді як кошти насправді були оформлені як добровільне пожертвування і зараховані в касу Республіканської партії. Тепер лобіст заявив у ФБР про погрози з боку Фукса і Хомутинника, ну і почалося..." — підсумував Бойко.

Журналіст розповів, за що Фукса затримали в Мексиці

Нагадаємо, від джерел у дипломатичних колах OBOZREVATEL стало відомо, що Віталій Хомутинник прилетів у Канкун на власному літаку із сім'єю.

Всі троє учасників інциденту збиралися відсвяткувати в Мексиці приватний захід. Так, за нашими даними, Канкун не був їхнім кінцевим пунктом призначення — вони прямували в Тулум.

Факт затримання Фукса підтвердила і журналістка програми розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у скандального олігарха дійсно були проблеми із в'їздом до Мексики, проте вони вже вирішені.

Віталій Хомутинник

Віталій Хомутинник

LIGA.net

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Особи
Павло ФуксВолодимир БойкоВіталій Хомутинник
Місце
Україна
Теги
розслідуванняскандалиполітика
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Скирда Женя
Скирда Женя
Уважаемый ,Бродский, почему Вы так быстро убрали из поля зрения статью о Еве Кузнецовой, которая нуждается в помощи!!?? https://www.obozrevatel.com/society/eva-hochet-zhit-doch-voennogo-vracha-tyazhelo-zabolela.htm . А мерзавец фукс висит на главной странице неделями! С одной стороны очень правильно что Вы обращаете внимание на аферистов и грабителей Украины, но на мой взгляд было бы правильно уделять достаточно времени людям которым нужна помощь, на пример вместо фото волочковой или лободы , или лорак!!!!!!!!!!!!!!!!!
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